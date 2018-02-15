15:13, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

NATO'dan Ege'de itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "(Yunanistan ile gerginlik) Gelecekte benzer gerginlikler yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in taraflarÄ±n tansiyonu yÃ¼kseltmekten kaÃ§Ä±nmasÄ± gerekiyor" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TÃ¼rkiye ve Yunanistan arasÄ±nda Ege Denizi'nde yaÅŸanan gerginliÄŸe dair, "Gelecekte benzer gerginlikler yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in taraflarÄ±n tansiyonu yÃ¼kseltmekten kaÃ§Ä±nmasÄ± gerekiyor." dedi. Stoltenberg, BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± bitiminde basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Yunanistan'la TÃ¼rkiye arasÄ±nda Ege'de yaÅŸanan gerginliÄŸe iliÅŸkin Stoltenberg, konuyu her iki Ã¼lkenin savunma bakanlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve taraflara itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Stoltenberg, her iki Ã¼lke baÅŸbakanÄ±nÄ±n telefonda konuya iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmasÄ±nÄ± olumlu karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, iletiÅŸimin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. TÃ¼rkiye ve Yunanistan'Ä±n NATO Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda olduÄŸunu anÄ±msatan Stoltenberg, "Gelecekte benzer gerginlikler yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in taraflarÄ±n tansiyonu yÃ¼kseltmekten kaÃ§Ä±nmasÄ± gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±. Ege Denizi'nde hafta baÅŸÄ±nda Kardak kayalÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda TÃ¼rk ve Yunan sahil gÃ¼venlik botlarÄ± arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Yunan Sahil GÃ¼venlik botlarÄ±nÄ±n 12 Åžubat gecesi TÃ¼rkiye'ye ait olan Kardak KayalÄ±klarÄ± civarÄ±nda tehlikeli manevralar yapmasÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±nda gerginliÄŸin yeniden artmasÄ±na neden olmuÅŸtu.

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