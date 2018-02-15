15:26, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

S. Arabistan'daki "ekonomik tedbirler" yabancÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'da ilk defa geÃ§en yÄ±lki bÃ¼tÃ§e kanunuyla yabancÄ± iÅŸÃ§ilere getirilen harÃ§ ve vergilerin, uygulanmaya devam etmesi halinde birÃ§ok ÅŸirketin iflasÄ±nÄ± vereceÄŸinden endiÅŸe ediliyor.

AdÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± firmanÄ±n bilgilerini vermek istemeyen Suudi Arabistan'da yaÅŸayan yabancÄ± uyruklu bir yetkili, Ã¼lkede yabancÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik harÃ§ ve vergi kararÄ± ile yansÄ±malarÄ±nÄ± AA muhabirine deÄŸerlendirdi.

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2016'da aldÄ±ÄŸÄ± karar sonucu Ã¶nceden 100 riyale yenilenen Ã§alÄ±ÅŸma kartÄ± Ã¼cretinin sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde 2 bin 500'e yÃ¼kseltildiÄŸini sÃ¶yleyen yetkili, bÃ¶ylece firmalarÄ±n, yerli-yabancÄ± fark etmeksizin her Ã§alÄ±ÅŸan iÃ§in aylÄ±k 200 riyal Ã¶deme yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±, dolayÄ±sÄ±yla birÃ§ok firmanÄ±n ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±ya girdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ocak 2018'den itibaren KDV yasasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle birÃ§ok Ã¼rÃ¼ne zam geldiÄŸine dikkati Ã§eken yetkili, 2017'den beri Ã§Ä±kan harÃ§ ve vergi kararlarÄ± sonucu MÄ±sÄ±r, Sudan ve PakistanlÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±daki yabancÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n Ã¼lkeyi terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, kendisinin de Ã§ocuklarÄ±nÄ± memleketine gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in eÄŸitim yÄ±lÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirtti.

Suudi Arabistan'da ikamet eden Ã¶zellikle Suriye ve Filistinlilerin zor durumda kaldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan yetkili, buradan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ktan sonra nereye gideceklerine dair derin derin dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ifade etti.

Yetkili, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu kararlarla, sÃ¼rekli Ã¼lkedeki yabancÄ± iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± azaltarak onlarÄ±n yerine Suudi Arabistan vatandaÅŸlarÄ±na iÅŸ olanaklarÄ± ve fÄ±rsatlarÄ± sunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Suudi Arabistan'da ilk defa 2017 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e kanunuyla yabancÄ±lara yÃ¶nelik harÃ§ ve vergiler getirilmiÅŸ, sÃ¶z konusu uygulama 1 Temmuz itibarÄ±yla hayata geÃ§irilmiÅŸti.

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan AralÄ±k 2016'da Ã§Ä±karÄ±lan karar doÄŸrultusunda, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50'si veya daha fazlasÄ± Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ± olan ÅŸirketlerin, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yabancÄ± iÅŸÃ§i baÅŸÄ±na 2018'de her ay 300, 2019'da 500 ve 2020 yÄ±lÄ±nda da 700 riyal harÃ§ Ã¶deme ÅŸartÄ± getirilmiÅŸti.

YabancÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n daha fazla olduÄŸu firmalardan ise her ay iÃ§in 100 riyal daha fazla harÃ§ tahsil edilirken, sÃ¶z konusu harÃ§larÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸma izninin verildiÄŸi veya yenilendiÄŸi sÄ±rada tahsil edileceÄŸi belirtilmiÅŸti.

Ä°ÅŸÃ§i sayÄ±sÄ± 5'ten az olan ÅŸirketler sÃ¶z konusu vergilerden muaf tutulurken, 9'dan fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan firmalardan ise 5 iÅŸÃ§i iÃ§in bahsi geÃ§en vergi talep ediliyor.

FÄ°RMALAR Ä°FLASIN EÅžÄ°ÄžÄ°NDE

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal KalkÄ±nma BakanÄ± Ali bin NasÄ±r El-Gafis'e sunmak Ã¼zere EÅŸ-Åžarkiyye bÃ¶lgesindeki Ticaret ve Sanayi OdasÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bilgilendirme notunda, "Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yabancÄ± iÅŸÃ§ilere yÃ¶nelik getirilen harÃ§ uygulamasÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i birÃ§ok iÅŸ adamÄ± ve ÅŸirket, Ticaret ve SanayÄ± OdasÄ±na baÅŸvurarak sÃ¶z konusu uygulamanÄ±n Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼ doÄŸrudan olumsuz etkileyeceÄŸi ve Ã¶zellikle de kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli firmalarÄ± ciddi etkileyeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor." denildi.

Bilgilendirme notunda, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n olduÄŸu bu dÃ¶nemde, sÃ¶z konusu uygulama doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan yabancÄ± iÅŸÃ§ilere yÃ¶nelik harÃ§larÄ±n toplu halde tahsil edilmesi durumunda Ã¶zel sektÃ¶rdeki firmalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k zararlar edeceÄŸi ve dolayÄ±sÄ±yla iflas ederek piyasadan Ã§ekilebileceÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan'Ä±n gÃ¼ney kesiminde yer alan Ebha bÃ¶lgesindeki Ticaret ve Sanayi OdasÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirme notunda ise yabancÄ± iÅŸÃ§iler iÃ§in getirilen harÃ§ uygulamasÄ±nÄ±n, Asir bÃ¶lgesinde sektÃ¶rÃ¼n yÃ¼zde 90'Ä±nÄ± oluÅŸturan kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli firmalarÄ±n hesabÄ±nda olmayan bir geliÅŸme olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.

UygulamanÄ±n devam etmesi halinde sÃ¶z konusu ÅŸirketlerden yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n iflasla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi vurgulandÄ±.

YABANCI Ä°ÅžÃ‡Ä°LERÄ°N AÄ°LELERÄ°NDEN AYRI HARÃ‡ TAHSÄ°LÄ°

Suudi Arabistan'da 21 yÄ±ldan beri Ã§alÄ±ÅŸan ve ismini vermek istemeyen 2 Ã§ocuk babasÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, 1 yÄ±l Ã¶nceye kadar aylÄ±k 4 bin riyalle geÃ§imini saÄŸlayabildiÄŸini ancak sÃ¶z konusu harÃ§larÄ±n yanÄ± sÄ±ra akaryakÄ±t, gÄ±da ve elektrik ile su faturalarÄ±na getirilen zamlardan sonra aylÄ±k harcamalarÄ±nÄ±n 12 bin riyali aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Oturumu yenilerken 2 Ã§ocuÄŸu ve kendisi ile eÅŸi iÃ§in kiÅŸi baÅŸÄ± 200 riyalÄ± bir yÄ±llÄ±k peÅŸin vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, bu yÄ±l kendisi ve Ã§ocuklarÄ± iÃ§in 13 bin riyal vergi verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã‡ocuklarÄ±n okulundan dolayÄ± bu yÄ±l kalmak zorunda olduÄŸunu ancak eÄŸitim yÄ±lÄ±nÄ±n sona ermesinden hemen sonra memlekete dÃ¶neceÄŸini kaydeden TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, akaryakÄ±ta yÃ¼zde 130 ve elektriÄŸe yÃ¼zde 260 zam geldiÄŸine iÅŸaret etti.

Daha Ã¶nce Suudi ArabistanlÄ± bir ortakla esnaflÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak piyasada yaÅŸanan olumsuz geliÅŸmeler Ã¼zerine kepenk indirdiklerini anlatan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, son bir yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 2 milyon yabancÄ±nÄ±n Ã¼lkeyi terk ettiÄŸini ifade etti.

"ARTIK BURADAN GÄ°TMENÄ°N ZAMANI GELDÄ°"

BaÅŸkent Riyad'da uzun zamandan beri iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan bir diÄŸer TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± da Ã¼lkedeki yabacÄ±lara yÃ¶nelik vergilerin yanÄ± sÄ±ra tÃ¼ketim Ã¼rÃ¼nlerine gelen zamlardan dolayÄ± memlekete dÃ¶nmeye karar verdiÄŸini ancak kÄ±zÄ±nÄ±n okulunun bitmesi iÃ§in beklemekten baÅŸka Ã§aresi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Gurbetin kahrÄ±nÄ± iyi bir kazanÃ§ elde etmek iÃ§in Ã§ektiklerini ancak son dÃ¶nemlerde Ã§Ä±kan oturum harÃ§larÄ± nedeniyle artÄ±k bir ÅŸey kazanamadÄ±klarÄ±nÄ± aktaran gurbetÃ§i, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Eskiden 3 bin riyal maaÅŸ ile rahat geÃ§iniyorduk ancak ÅŸimdi 10 bin riyal bile yetmiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuk baÅŸÄ±na harÃ§ Ã¶dÃ¼yor ve yaz aylarÄ±nda burada olmamalarÄ±na raÄŸmen aylÄ±k kiÅŸi baÅŸÄ± 100 riyal Ã¶deme yapÄ±yoruz. Elektrik faturasÄ± 3'e katlandÄ±, benzine yÃ¼zde 130 zam geldi. Burada toplu taÅŸÄ±ma olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aylÄ±k yaklaÅŸÄ±k 2 bin riyal akaryakÄ±t masrafÄ±mÄ±z oluyor. DoÄŸrusu artÄ±k buradan gitmenin zamanÄ± geldi."

Maliye BakanÄ± Muhammed el-Cedan, Ã¼lkesinin 2017 bÃ¼tÃ§esini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 22 AralÄ±k 2016'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 2017 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla Ã¼lkedeki yabancÄ± iÅŸÃ§ilerin refakatÃ§ilerinin her birinden aylÄ±k 100'er riyal harÃ§ alÄ±nmaya baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Cedan, sÃ¶z konusu harcÄ±n 2020â€™de her bir refakatÃ§i iÃ§in aylÄ±k 400 riyale ulaÅŸana kadar her yÄ±l artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

TÄ±pkÄ± diÄŸer KÃ¶rfez Ã¼lkeleri gibi iÅŸÃ§ilerin bÃ¼yÃ¼k oranÄ±nÄ±n yabancÄ±lardan oluÅŸtuÄŸu Suudi Arabistan'da, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde 13,76 milyon iÅŸÃ§inin yaklaÅŸÄ±k 10 milyonu yabancÄ± iÅŸÃ§ilerden oluÅŸuyor.

Yerli iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±n sadece sigorta, iletiÅŸim ve ulaÅŸtÄ±rma sektÃ¶rlerinde ÅŸart koÅŸulduÄŸu Suudi Arabistan'daki iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,8'e ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN VE BAE'DE KDV DÃ–NEMÄ°

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu, 1 Ocak 2018'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "bugÃ¼n itibarÄ±yla saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri, emlak, ulaÅŸÄ±m, akaryakÄ±t, elektrik, su, iletiÅŸim ve sigorta iÅŸlemleri gibi pek Ã§ok alanda KDV uygulamasÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±"nÄ± duyurmuÅŸtu.

YÃ¼zde 5 olacaÄŸÄ± kaydedilen KDV uygulamasÄ±nÄ±n konut kirasÄ±, devlet tarafÄ±ndan verilen saÄŸlÄ±k hizmetleri ve ihracat gibi sÄ±nÄ±rlÄ± bazÄ± alanlarda uygulanmayacaÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.

Milli gelirinin yÃ¼zde 90'Ä±nÄ± petrolden saÄŸlayan Suudi Arabistan ve gelirinin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 80'ini petrolden elde eden BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), kÃ¼resel piyasada ham petrol fiyatlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesine karÅŸÄ± gelir kaynaklarÄ±nÄ± Ã§eÅŸitlendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilk defa Ã§oÄŸu Ã¼rÃ¼n ve hizmetleri kapsayan yÃ¼zde 5 KDV yasasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymuÅŸtu.

KÃ¶rfez Ã¼lkeleri Katar, Umman, Kuveyt ve Bahreyn'de de KDV'nin gelecek yÄ±ldan itibaren uygulanacaÄŸÄ± ifade ediliyor.