15:56, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Etiyopya BaÅŸbakanÄ± istifa etti





Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, istifa mektubunu koalisyon hÃ¼kÃ¼metine sunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Etiyopya devlet televizyonuna konuÅŸan BaÅŸbakan Hailemariam Desalegn, baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinden ve Ã¼lkedeki koalisyonu oluÅŸturan Etiyopya HalklarÄ± Devrimci Demokrasi Cephesinin (EPRDF) liderliÄŸi gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini ve istifa mektubunu partiye sunduÄŸunu kaydetti. HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolar nedeniyle ortaya Ã§Ä±kan siyasi krizde hayatÄ±nÄ± kaybedenler olduÄŸunu belirten Desalegn, istifasÄ±nÄ±n Ã¼lkeye barÄ±ÅŸ ve istikrar getirmesini umduÄŸunu sÃ¶yledi. Desalegn'in istifasÄ±nÄ±n, kendi partisi ve parlamentoda onaylanmasÄ± gerekiyor. Ãœlkenin Amhara ve Oromiya eyaletlerinde devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolarda 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Muhalifler, siyasi ve ekonomik reformlar yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

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