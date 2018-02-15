15:59, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ä°sveÃ§'te taÅŸ devrine Ä±ÅŸÄ±k tutacak mezar bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§'te arkeologlarÄ±n, taÅŸ devrine Ä±ÅŸÄ±k tutacak 8 bin yÄ±llÄ±k kafataslarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir mezar bulduÄŸu bildirildi.

Stockholm Ãœniversitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°sveÃ§'in Ã–stergÃ¶tland bÃ¶lgesinde bulunan Motala kentindeki bir kazÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunan kafataslarÄ±nÄ±n taÅŸ devrindeki hayat hakkÄ±nda Ã¶nemli bulgulara iÅŸaret ettiÄŸi belirtildi.

Ãœniversite bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten Arkeolog Anna KjellstrÃ¶m, gÃ¶lÃ¼n iÃ§ine yapÄ±lmÄ±ÅŸ 8 bin yÄ±llÄ±k mezarda 10 yetiÅŸkin ile bir bebeÄŸin iskeletinin bulunduÄŸu ve bunlardan ikisinin baÅŸÄ±na kazÄ±k geÃ§irilmiÅŸ olduÄŸunu tespit ettiklerini kaydetti.

Bu insanlarÄ±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde durduklarÄ±nÄ± belirten KjellstrÃ¶m, ''Ä°ki kafatasÄ±na geÃ§irilmiÅŸ 47 santimetrelik tahta kazÄ±k bulunuyordu. KazÄ±klardan biri kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ diÄŸeri saÄŸlamdÄ±. Bu insanlar belki savaÅŸÃ§Ä±ydÄ±, belki avcÄ±, belki de kÃ¶leydi. BaÅŸka bir grubun saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ olabilirler.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

GÃ¶lÃ¼n altÄ±na yapÄ±lan mezarÄ±n esrarengiz olduÄŸunu ifade eden KjellstrÃ¶m, ''Mezar, bÃ¼yÃ¼k taÅŸlarÄ± ahÅŸap direklerle sÄ±kÄ±ca gÃ¶lÃ¼n tabanÄ±na yerleÅŸtirip, yaklaÅŸÄ±k 12 metreye 14 metre ebatlarÄ±nda dÃ¼z bir yapÄ± oluÅŸturmuÅŸ. Neden suyun altÄ±na bÃ¶yle bir mezar yapÄ±lmÄ±ÅŸ bilemiyoruz. Mezar suyun altÄ±nda olduÄŸu iÃ§in de kalÄ±ntÄ±lar gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar korunmuÅŸ.'' ifadelerini kullandÄ±.

