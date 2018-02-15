AK Parti İzmir İl Başkanlığına atama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
AK Parti İzmir İl Başkanlığına Aydın Şengül atandı.
AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İzmir İl Başkanlığı'na 24. Dönem İzmir Milletvekilimiz Aydın Şengül atanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Ataş, atamanın İzmir'e ve AK Parti'ye hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson arasında 3 saat 15 dakika süren görüşme sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile Almanya'nın başkenti Berlin'den Münih'e hareket etti.
Beyoğlu Belediyesi, Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı için gerekli izni verdi
"Alt-üst raporu" sorgulama sayfası, yeniden kullanıma açıldığı andan bu saate kadar 3 milyon 641 bin belge üretildi
Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım, "Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, çalışma ziyareti çerçevesinde Ankara'ya geldi
Türkiye'nin Afrin’de yürüttüğü harekatı eleştirerek Kanada Dışişleri Bakanı Freeland'den PYD/PKK'ya destek veren açıklama yapmasını isteyen ana muhalefet partisi milletvekili Kmiec'e, Ottawa Büyükelçisi Ünal mektupla yanıt verdi
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Diriöz, "Astana görüşmeleri, Suriye’de barış süreci için yürütülen Cenevre toplantılarına önemli oranda katkı yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.” dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulduğu bildirildi
Cezaevlerine 2016 ve 2017 yıllarında ziyarete giden ve GBT ile UYAP sisteminde yapılan kontroller sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu veya çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 bin 148 kişi gözaltına alındı.
TSK unsurları, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir ateşkes gözlem noktası oluşturmak üzere konuşlandı
İşsizlik oranı Kasım 2017'de Kasım 2016'ya göre 1,8 puan gerileyerek yüzde 10,3 oldu. İşsiz sayısı 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişiye indi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi
Aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak paylaşımı durdurulan "alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası yeniden açılsa da, kısa sürede yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sistem zaman zaman tıkanıyor