16:43, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ä°ngiliz ÅŸirket MÄ±sÄ±r karasularÄ±nda doÄŸalgaz Ã¼retimine baÅŸladÄ±





Ä°ngiliz ÅŸirket BP MÄ±sÄ±r Nil Delta'sÄ±nda doÄŸalgaz Ã¼retimine baÅŸladÄ±

Ä°ngiliz petrol ÅŸirketi BP, MÄ±sÄ±râ€™Ä±n karasularÄ±nda bulunan Atoll Phase One Projesi'nden doÄŸalgaz Ã¼retimine baÅŸladÄ±. Ä°ngiltere merkezli petrol ÅŸirketi BP, MÄ±sÄ±r Nil Deltaâ€™sÄ±nda bulunan Kuzey Damietta varlÄ±klarÄ±nda Atoll Phase One projesinden doÄŸalgaz Ã¼retimine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re gÃ¼nde 350 milyon feetkÃ¼p doÄŸalgaz Ã¼retiliyor ve gaz doÄŸrudan ulusal ÅŸebekeye veriliyor. AyrÄ±ca gÃ¼nde 10 bin varil kondensat da Ã¼retiliyor. Projenin planlanan takvimden yedi ay Ã¶nde ilerlediÄŸi ve ilk fiyat tahmininin yÃ¼zde 33 altÄ±nda olduÄŸu kaydediliyor. Kaynak: Deniz Haber AjansÄ± Â

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