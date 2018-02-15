16:48, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

GÃ¼ney Afrikaâ€™nÄ±n yeni devlet baÅŸkanÄ± Mandela'nÄ±n avukatÄ±





GÃ¼ney Afrika'nÄ±n efsanevi lideri Nelson Mandela'nÄ±n avukatlarÄ±ndan Ramaphosa GÃ¼ney Afrikaâ€™nÄ±n yeni devlet baÅŸkanÄ± oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Jacob Zumaâ€™nÄ±n istifasÄ± sonrasÄ± iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) lideri Cryil Ramaphosa, Ã¼lkenin yeni devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ildi. Ä°smi uzun zamandÄ±r yolsuzluk iddialarÄ±yla gÃ¼ndemde olan Zumaâ€™nÄ±n partisinden gelen baskÄ±lar nedeniyle istifasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan parlementoda yapÄ±lan oylama sonucu, AralÄ±k 2017'de iktidar partisi ANC'nin lideri seÃ§ilen Ramaphosa devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. GÃ¼ney Afrika'nÄ±n efsanevi lideri Nelson Mandela'nÄ±n avukatlarÄ±ndan Ramaphosa, 1991'de ANC Genel Sekreteri seÃ§ilmesinden sonra apartheid rejimi hÃ¼kÃ¼meti Ulusal Parti (NP) ile uzlaÅŸma mÃ¼zakerelerinde ANC heyetinin liderliÄŸini yaparak GÃ¼ney Afrika tarihinde Ã¶nemli rol Ã¼stlendi. Ãœlkede 1994 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan ilk demokratik seÃ§imlerle parlamento Ã¼yesi olan Ramaphosa, 24 MayÄ±s 1994'te Anayasa Komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilerek ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metinde merkezi rol oynadÄ±.

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