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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
04:40, 16 Åžubat 2018 Cuma
Afrika
17:12, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

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Kenya'da kabile Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden okullar kapatÄ±ldÄ±
Kenya'da kabile Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden okullar kapatÄ±ldÄ±

Elgeyo Marakwet, Baringo ve West Pokot eyaletlerinde, Turkana ve Pokot kabileleri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar yÃ¼zÃ¼nden okullar sÃ¼resiz kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kenya'nÄ±n kuzeyinde Turkana ve Pokot kabileleri arasÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±r hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalar dolayÄ±sÄ±yla bÃ¶lgedeki 50 okulun sÃ¼resiz kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Kenya Ulusal Ã–ÄŸretmenler BirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Elgeyo Marakwet, Baringo ve West Pokot eyaletlerindeki tÃ¼m okullarÄ±n sÃ¼resiz kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, binlerce Ã¶ÄŸrenciye okullara gelmemeleri uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BÃ¶lgede son olarak dÃ¼n yaÅŸanan olaylarda Kerio vadisinde kabileler arasÄ±nda yaÅŸanan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar dolayÄ±sÄ±yla kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce bir ilkokula saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi ve 10 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AA muhabirine konuÅŸan lise Ã¶ÄŸrencisi Brian Chesere, "SaldÄ±rganlar kÃ¶ye geldiklerinde rastgele ateÅŸ aÃ§Ä±yorlar, kendimizi sÄ±ralarÄ±n altÄ±na saklayarak korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Herkes korkuyor. Bu ÅŸekilde okula devam etmemiz Ã§ok zor." dedi.

AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± isteyemeyen bir bÃ¶lge sakini,"Uzun sÃ¼redir hÃ¼kÃ¼metten koruma talep ediyoruz fakat hiÃ§bir yardÄ±m gelmedi." dedi.

BÃ¶lgedeki dÃ¼kkanlarÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±, insanlarÄ±n kendilerini korumak iÃ§in evlerinden Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ± belirtiliyor.

Kenya'nÄ±n kuzeyinde Turkana ve Pokot kabileleri arasÄ±nda uzun yÄ±llardÄ±r, hayvan hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± veya arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda onlarca insan hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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Ä°lgili Konular kenya turkana pokot
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