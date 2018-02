17:22, 15 Şubat 2018 Perşembe

Ottawa Büyükelçisi'nden Kanadalı vekile PYD/PKK cevabı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'e mektup yazarak harekatı durdurması ve terör örgütü PYD/PKK'ya destek veren bir açıklama yapmasını isteyen ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin Calgary Milletvekili Tom Kmiec, cevabını Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal'dan aldı.

Kanada Federal Parlamentosunda resmi olmayan nitelikteki Kürtlerin Dostları Grubu'nun kurucusu ve aynı zamanda başkanı da olan Kmiec, Kanada Dışişleri Bakanı Freeland'a mektup yazarak, terör örgütü PYD/PKK'ya destek istedi.

Mektubunu sosyal medya hesaplarında paylaşan Kmiec'e, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Ünal da cevaben mektup yazdı.

Kmiec'in Suriye'de PYD/PKK'nın kontrol ettiği alanların barış içinde olduğu iddiasını cevaplayan Büyükelçi Ünal, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Afrin'in barış içinde olduğunu söylemek gülünçtür. Sadece 2017'de Afrin'den atılan 700'ü aşkın roket ve havan saldırısı sonucu 316 sivil Türk vatandaşı öldürülmüş, son üç haftada doğrudan sınır illerimize atılan 70 roket ve 10 havan saldırısı sonucu 7 sivil Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş ve 125 vatandaşımız da yaralanmıştır. Eğer burası iddia edildiği gibi güvenli bir bölge ise Türkiye'deki 3,5 milyon Suriyelinin varlığının izah edilmesi güçtür. Zira ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların yüzde 45'i bu bölgedendir. Belki bu vesileyle, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi kuruluşların, bölgedeki 12 Suriyeli Kürt siyasi grubu YPG'nin etnik temizlik benzeri yerinden etmelere tabi tuttuğuna da odaklanmak istersiniz."

5 BİN YABANCI TERÖRİST HAPİSTE

Büyükelçi Ünal, Kmiec'in Zeytin Dalı Harekatı'ndaki rolü nedeniyle Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) yönelik eleştirilerine de şöyle yanıt verdi:

"Türkiye bu harekatı ılımlı çizgideki Özgür Suriye Ordusu ile icra etmektedir. Türkiye, 2011'de kuruluşundan bu yana Terörizme Karşı Uluslararası Koalisyonun üyesidir. Türkiye, 56 binden fazla kişinin Türkiye'ye girişini engellemiş, 6 binden fazla yabancıyı sınır dışı etmiştir. 5 bin civarında yabancı terörist savaşçı hapistedir. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile 250 yerleşim yerini içeren 2 bin kilometrekareden büyük bir sahayı DEAŞ'tan temizlemiş ve 3 binden fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirmiştir. Bu itibarla belki BBC'nin de göstermiş olduğu gibi, Rakka'nın YPG tarafından ele geçirilmesi ertesinde DEAŞ teröristlerinin YPG gözetiminde neden buradan serbestçe tahliye edildiğini ya da tankı ve uçağı olmayan DEAŞ'a yenildikten sonra bile neden sofistike tanksavar ve uçaksavarların verilmeye devam edildiğini açıklamak istersiniz."

HAREKAT KÜRTLERE DEĞİL TERÖRE KARŞI"

Zeytin Dalı Harekatı'nın Kürtlere karşı değil, sadece PYD/PKK ve DEAŞ gibi terör unsurlarına karşı yapıldığının altını çizen Ünal, Kürt halkını "Kürtler" olarak adlandırmanın basitleştirici bir yaklaşım ve bölgenin zayıf bir analizi olacağını hatırlattı.

Ünal, "Belki görmemiş olabilirsiniz ancak PKK-PYD ilişkisi akademik olarak kanıtlanmıştır. İngiltere merkezli Henry Jackson Society, Institute for the Study of War (Savaş Çalışmaları Enstitüsü), Terörizme Karşı NATO'nun Savunulması Dergisi, EUROPOL, CIA World Factbook bunlardan sadece birkaçıdır. Son olarak, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü tarafından ABD Kongresine daha 13 Şubat günü sunulan Dünya Çapındaki Tehdit Değerlendirmesi Raporu, YPG'nin (The Kurdish People’s Protection Unit) PKK'nın Suriye'deki milisi olduğunu teyit etmiştir. Tüm bu belgelere internet üzerinden ulaşılabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Ünal, PYD/PKK'nın, Kanada tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, mektubunu "Size sağlanmış olan bilgilerin Kanada kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışan YPG ve Kanada dahil birçok ülkede terör örgütü ilan edilmiş olan PKK taraftarlarınca sağlandığını tahmin ediyorum. Belki gelecek sefer kaynaklarınızı teyit etmek istersiniz." ifadeleriyle tamamladı.