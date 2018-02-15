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Ä°ran'da kuÅŸ gribi virÃ¼sÃ¼
Ä°ran'da kuÅŸ gribi virÃ¼sÃ¼

BaÅŸkent Tahran'da yÃ¼ksek dÃ¼zeyde bulaÅŸÄ±cÄ± H5N8 kuÅŸ gribi virÃ¼sÃ¼ tespit edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da yabani kuÅŸlarda yÃ¼ksek dÃ¼zeyde bulaÅŸÄ±cÄ± H5N8 virÃ¼sÃ¼ tespit edildiÄŸi bildirildi.

Ä°ran resmi ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ä°ran SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klar Merkezi BaÅŸkanÄ± Muhammed Mehdi Guya, Tahran'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ã‡itger GÃ¶lÃ¼ Ã§evresinde Ã¶lÃ¼ bulunan bazÄ± yabani kuÅŸlarda yÃ¼ksek dÃ¼zeyde bulaÅŸÄ±cÄ± H5N8 kuÅŸ gribi virÃ¼sÃ¼ tespit edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Bu tip virÃ¼sÃ¼n insanlara bulaÅŸma riski bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Guya, bununla birlikte virÃ¼sÃ¼n deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶stererek bÃ¼yÃ¼k tehlikelere yol aÃ§abilme potansiyeli olduÄŸunu belirtti.

Ä°ran'da son dÃ¶nemde kuÅŸ gribi vakalarÄ±nda artÄ±ÅŸ var. Gilan Eyaleti Veterinerlik Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Suhrab AkÄ±beti, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, insanlara bulaÅŸma tehlikesi bulunan H5N6 virÃ¼sÃ¼ sebebiyle eyalet genelinde bin 260 kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n itlaf edildiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Tahran Tavuk ve YumurtacÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± NasÄ±r Nebipur da pazartesi gÃ¼nÃ¼, Ã¼lkede ortaya Ã§Ä±kan son kuÅŸ gribi vakalarÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 25 milyon kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n itlaf edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular H5N8 iran kuÅŸ gribi
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