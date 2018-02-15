Güncelleme: 18:19, 15 Şubat 2018 Perşembe

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye’de





ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, çalışma ziyareti çerçevesinde Ankara'ya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, çalışma ziyareti çerçevesinde Ankara'ya geldi. Tillerson'un uçağı, saat 17.40 civarında Esenboğa Havalimanı'na indi. Tillerson beraberindeki heyetle, bir süre sonra VIP bölümünden çıkarak aracına bindi. Havalimanının VIP girişi ve çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Rex Tillerson, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. ABD Dışişleri Bakanı yarın da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İki mevkidaş, ortak basın toplantısı da düzenleyecek. İkili görüşmelerde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. ABD Dışişleri Bakanı, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti. Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.

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