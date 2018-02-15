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Güncelleme: 19:10, 15 Şubat 2018 Perşembe

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Başbakan Yıldırım ile Merkel'den ortak açıklama
Başbakan Yıldırım ile Merkel'den ortak açıklama

Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım, "Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Merkel'in konuşmasından satırbaşları:

Çok önemli ve faydalı bir görüşme oldu. 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınadım. İlişkilerimizi daha yoğun biçimde sürdürmek istiyoruz. İlişkilerde güven duygusu önemlidir. Türkiye'nin mülteciler konusundaki tutumu takdir edilmeli

''NATO AÇISINDAN ABD İLE İLİŞKİLERLE İLGİLİ KAYGILARIMIZ VAR''

Başbakan Merkel, ''Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşımaktadır. İddianame hazırlanmamış olmasına rağmen tutuklu bulunuyor. Hukuk devleti ilkelerini görüştük. Konunun aydınlarılması açısından hukuk devleti ilkelerine saygı duyulması gerektiğini ifade ettik.  3 milyon Türk kökenli insan Almaya'da yaşıyor. Köprü görevi görüyorlar. Bu açıdan çıkarlarımızı ilerletmek açısından güven dolu ilişkimizi yürütmek önem taşımaktadır. Türkiye kendi çıkarlarını gözetmelidir. NATO açısından ABD ile ilişkilerle ilgili kaygılarımız var.'' ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini, Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya bir hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak."

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"YPG, PYD/PKK'NIN SURİYE ŞUBESİDİR"

Yildirim, "Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere de söylüyor, bunu Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa olsun. Bunların amacı bölgede huzur bozmak ve yeni sorun alanları oluşturmak. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

"BİZE YANLIŞ RESİM GÖSTEREN ARKADAŞ BU GERÇEĞİ GÖRSÜN"

"Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz." dedi.



İlgili Konular Binali Yıldırım Angela Merkel
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