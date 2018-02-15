Güncelleme: 18:47, 15 Şubat 2018 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, bir saat sürdü.

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