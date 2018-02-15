GÃ¼ncelleme: 18:55, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ä°ran ve IKBY arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimiÂ (IKBY) veÂ Ä°ranÂ arasÄ±nda yeni bir gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde incelemeler yapÄ±ldÄ±.

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, HalepÃ§e ValiliÄŸi ve Ä°ran'dan gelen heyet, IKBY'nin HalepÃ§e kentine baÄŸlÄ± Tavile kasabasÄ±nda uzun yÄ±llardÄ±r sadece gayriresmi olarak kullanÄ±lan "ÅžoÅŸme" geÃ§iÅŸ noktasÄ±nÄ±n resmileÅŸtirilmesi ve uluslararasÄ± gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± haline getirilmesi iÃ§in bir dizi inceleme yaptÄ±.

Merkezi hÃ¼kÃ¼met adÄ±na Irak heyetine baÅŸkanlÄ±k eden Åžakir CÄ±bur, incelemelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅžoÅŸme noktasÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SÄ±nÄ±rlarla ilgili bakanlÄ±klarÄ±n Ã¼yeleriyle, geÃ§iÅŸ noktasÄ±nÄ±n iÅŸleri hakkÄ±nda bilgi almaya geldik. DetaylÄ± inceleme yapÄ±ldÄ±ktan sonra hazÄ±rlanacak raporumuzu merkezi hÃ¼kÃ¼mete sunacaÄŸÄ±z." dedi.

CÄ±bur, "Genel olarak amacÄ±mÄ±z, Irak altyapÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi, sÄ±nÄ±rlarÄ±n dÃ¼zenlenmesi ve gÃ¼venli ticari geÃ§iÅŸlerin saÄŸlanmasÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

HalepÃ§e Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Kave Ali ise ÅžoÅŸme geÃ§iÅŸ noktasÄ±nÄ±n resmileÅŸtirilip gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± haline getirilmesi konusunda, "KapÄ±nÄ±n resmileÅŸtirilmesi iÃ§in henÃ¼z nihai bir karar verilmedi. Raporlar hazÄ±rlandÄ±ktan sonra karar verilecek." diye konuÅŸtu.

HalepÃ§e'nin yanÄ± sÄ±ra, geÃ§en ay SÃ¼leymaniye vilayetinde de yer alan iki gayriresmi sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n uluslararasÄ± ticari ve insani geÃ§iÅŸlere aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in heyetler incelemelerde bulunmuÅŸtu.

Ä°RAN VE IRAK ARASINDAKÄ° SINIR KAPILARI

Ä°ran, hem Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti hem de IKBY ile toplamda bin 450 kilometrelik sÄ±nÄ±r hattÄ± Ã¼zerinde 9 gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±na sahip.

IKBY ile Ä°ran arasÄ±nda SÃ¼leymaniye vilayetinde Pervezhan, BaÅŸmak, Seyranbend ile Erbil vilayetinde HacÄ± Omeran olmak Ã¼zere 4 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± bulunuyor. SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n hepsi uluslararasÄ± olup hem ticari hem de yolcu geÃ§iÅŸleri iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor.

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin ise Ä°ran'la Basra vilayetinin doÄŸusunda ÅželemÃ§e, Misan vilayetinde EÅŸ-Åžib, Vasit vilayetinde Zarbatiye, Diyala vilayetinde Somer ve Munduriye kara sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± yer alÄ±yor.