GÃ¼ncelleme: 19:13, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Mekke-Medine HÄ±zlÄ± Tren HattÄ±'nda test sÃ¼rÃ¼ÅŸleri baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'daÂ MekkeÂ ileÂ MedineÂ arasÄ±ndakiÂ hÄ±zlÄ± trenÂ hattÄ±ndaÂ test sÃ¼rÃ¼ÅŸlerininÂ baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yer alan habere gÃ¶re, Harameyn HÄ±zlÄ± Demiryolu Projesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Fida, Mekke-Medine HÄ±zlÄ± Tren HattÄ± test sÃ¼rÃ¼ÅŸlerinin bu sabah itibariyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Fida, test sÃ¼rÃ¼ÅŸleri programÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±yla tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki kent arasÄ±ndaki normal seferlere baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"2 VAGONDAN OLUÅžACAK VE 417 YOLCU TAÅžIYACAK"

Suudi Arabistan hÃ¼kÃ¼metinin, vatandaÅŸlara ve Ã¼lkede ikamet eden yabancÄ±lara 450 kilometrelik Mekke-Medine arasÄ±nda uluslararasÄ± standartlara uygun bir taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k hizmeti vermek iÃ§in bu projeyi hayata geÃ§irdiÄŸini vurgulayan Fida, iki kutsal kent arasÄ±ndaki hÄ±zlÄ± tren hattÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda hac ve umre ziyaretÃ§ilerine de hizmet vereceÄŸini kaydetti.

SÃ¶z konusu tren hattÄ±nÄ±n Mekke, Cidde, Kral AbdÃ¼laziz UluslararasÄ± HavalimanÄ±, Kral Abdullah Ekonomi Kenti ve Medine olmak Ã¼zere toplam 5 istasyondan oluÅŸtuÄŸunu aktaran Fida, "Saatte 300 kilometre hÄ±z yapabilen tren,12 vagondan oluÅŸacak ve 417 yolcu taÅŸÄ±yacak." ifadelerini kullandÄ±.