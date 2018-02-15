e-Devlet'te soyağacı için üretilen belge sayısı 3,5 milyonu geçti

"Alt-üst raporu" sorgulama sayfası, yeniden kullanıma açıldığı andan bu saate kadar 3 milyon 641 bin belge üretildi.
e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı dün gece yeniden başladı.
"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan bu saate kadar olan sürede 3 milyon 641 bin belge üretildi.
Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor.
İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun mülga 33'üncü maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğini 69'uncu maddesi uyarınca uzun süre işlem görmeyen ve ölü olması muhtemel kayıtlar, Genel Müdürlüğün 3 Ağustos 2016 tarihli ve 73999 sayılı ve 19 Ekim 2016 tarihli ve 96395 sayılı olurlarına istinaden kapatıldı.
7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8'inci maddesi gereğince 5490 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesine eklenen ikinci fıkra ile "Merkezi veri tabanında yer alan kayıtlara göre uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişiler Genel Müdürlük tarafından tespit edilir. Tespit edilen kayıtların araştırılması mülki idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerine yaptırılır. Araştırma sonucu ölü oldukları tespit edilenlerin ölümleri tescil edilir." hükmü getirildi.
Genel Müdürlüğün 27 Kasım 2017 tarihli ve 131449 sayılı oluruyla ölüm araştırması nedeniyle kapatılan 2 milyon 273 bin 946 kişinin kaydı, bu nedenle açık hale getirildi. Açılan bu kayıtların ölümüne dair resmi bir belge ibraz edilmesi halinde ibraz edilen belgeye göre, resmi bir belge ibraz edilememesi halinde ise mülki idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerince yaptırılacak ölüm araştırmasının sonucuna göre ölümün işlenmesi mümkün olabilecek.
Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 39'uncu maddesinde "Genel Müdürlük, nüfus kayıtlarına göre vatandaşların Hicri veya Rumi tarihle yazılmış nüfus olaylarının tarihlerini miladi yıla çevirerek aile kütüklerine geçirmeye, doğum tarihlerinin ay ve günü belli olmayanların da eksikliklerini tamamlamaya yetkilidir. Doğum tarihlerinde doğum yılı yazılıp, doğum ayı ve günü yazılmamış olanların yaşlarının hesaplanmasında doğduğu yılın temmuz ayının birinci günü, ayı yazılıp da günü belli olmayanlar için de o ayın birinci günü başlangıç olarak alınır." hükmü yer alıyor.
Genel Müdürlüğün 2 Kasım 2012 tarihli ve 121166 sayılı oluruna istinaden doğum tarihlerinde ay veya gün bulunmayan kayıtlarda ay ve gün bilgisi tamamlandı.
Arşivde bulunan bilgiler 1882 yılı kayıtlardan başlıyor. Elektronik ortamda tutulan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) esas olan kayıtlar ise 1904 yılı yazımına ait.
Bu kayıtların olmadığı yerlerde 1925 yılında yersel yazım yapıldı. Yersel yazım yapılan yerlerdeki MERNİS kayıtları da 1925 yılı yazımına ait.
e-Devlet Uygulaması üzerinden sunulan "Alt Üst Soy Raporu" hizmetinde MERNİS'te yer alan kayıtlar esas alınıyor. MERNİS'in veri tabanında yer alan kayıtlar ile e-Devlet Uygulaması üzerinden alınan "Alt Üst Soy Raporu"ndaki kayıtlar arasında herhangi bir fark bulunmuyor.
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