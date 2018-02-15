GÃ¼ncelleme: 18:53, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Tillerson'a LÃ¼bnan'da 'soÄŸuk duÅŸ'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere bu sabah LÃ¼bnan'a gelen ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n, baÅŸkent Beyrut'ta soÄŸuk karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Baabda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'na gelen ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n, bekleme salonunda bir sÃ¼re tek baÅŸÄ±na bekletilmesi, "Tillerson, LÃ¼bnan'da soÄŸuk karÅŸÄ±landÄ±" ÅŸeklinde yorumlara neden oldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Avn'a daha bÃ¼yÃ¼k bir koltuk verilmesi, Avn iÃ§in iÃ§me suyu varken Tillerson iÃ§in iÃ§me suyunun bulunmamasÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerde yalnÄ±zca LÃ¼bnan bayraÄŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ± "soÄŸuk karÅŸÄ±lama" iddialarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdi.

Yerel ve uluslararasÄ± basÄ±n ile sosyal medyada, Tillerson'Ä±n tek baÅŸÄ±na beklediÄŸi fotoÄŸrafÄ± ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yayÄ±nlanarak, soÄŸuk karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± konusunda yorumlar yapÄ±ldÄ±.

LÃœBNAN CUMHURBAÅžKANLIÄžINDAN KONUYLA Ä°LGÄ°LÄ° AÃ‡IKLAMA

LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± basÄ±n ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, karÅŸÄ±lama protokolÃ¼nde herhangi bir kusur ya da soÄŸuk karÅŸÄ±lamanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin dostane bir ortamda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, Tillerson'Ä±n konuÅŸmasÄ±nda, sÄ±cak karÅŸÄ±lama ve samimiyetlerinden dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn'a teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi vurgulandÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, LÃ¼bnan ziyareti kapsamÄ±nda, LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, BaÅŸbakan Saad Hariri ve Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ve ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gitmek Ã¼zere LÃ¼bnan'dan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.