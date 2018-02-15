20:07, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

DoÄŸu Guta'daki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda 2'si Ã§ocuk 6 sivil daha Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Suriye'de Esad rejimince, DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine bugÃ¼n dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 2'si Ã§ocuk 6 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejimince,Â DoÄŸu GutaÂ bÃ¶lgesine bugÃ¼n dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 2'si Ã§ocuk 6 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Esad rejimi, 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ve Haresta ilÃ§eleri ile Arbin ve Merc beldelerine sabah saatlerinden itibaren hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarÄ±na gÃ¶re, rejimin Duma'ya dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 2'si Ã§ocuk olmak Ã¼zere 6 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. YARALILAR TEDAVÄ° ALTINA ALINDI BombardÄ±manlarda yaralanan siviller, saÄŸlÄ±k merkezlerinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti. Ancak Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esad rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rarak, son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti. Â

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