GÃ¼ncelleme: 20:29, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Almanya'da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± yine camilere saldÄ±rdÄ±





Almanya'nÄ±n Mainz kentinde PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±, iki caminin duvarlarÄ±na Ã¶rgÃ¼t yanlÄ±sÄ± ifadeler yazdÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n Mainz kentinde, PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±Â dÃ¼nÂ iki camiye saldÄ±rdÄ±. PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±, Avrupa TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi'ne (ATÄ°B) baÄŸlÄ± TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Selimiye Camisi ile Almanya TÃ¼rk Federasyonu'na baÄŸlÄ± Mainz ÃœlkÃ¼ OcaÄŸÄ± EyÃ¼p Sultan Camisi'nin duvarÄ±na Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ve elebaÅŸÄ±nÄ±n isimlerini yazdÄ±. Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° YAKALANDI OlayÄ±n polise bildirilmesi Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan inceleme sonucu iki kiÅŸi yakalandÄ±. Mainz TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± KÃ¶ksal AkÃ§ay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son dÃ¶nemlerde Ã¶rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ±nca Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'daki ibadet merkezlerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen artan saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nadÄ±. AkÃ§ay, "Cami DerneÄŸimize dÃ¼n gece yerel saatle 22.00 civarlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini tahmin ettiÄŸimiz saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendik. UmarÄ±m suÃ§lular ortaya Ã§Ä±karÄ±lÄ±r ve gerekli cezayÄ± alÄ±rlar. Biz olayÄ±n ardÄ±ndan polisi bilgilendirdik. Daha sonra ÅŸehrimizdeki baÅŸka bir camiye daha saldÄ±rÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik." ifadelerini kullandÄ±. AkÃ§ay, son dÃ¶nemlerde artan bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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