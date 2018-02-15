Güncelleme: 23:20, 15 Şubat 2018 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tillerson 3 saatten fazla görüştü





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson arasında 3 saat 15 dakika süren görüşme sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabulü sona erdi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat 19.40'ta başladı ve saat 22.55'te bitti. 3 saat 15 dakika süren kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Yarın Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek Tillerson'ın Türkiye'deki ikili görüşmelerinde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konuların ele alınacağı ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor. Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.

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