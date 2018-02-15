Güncelleme: 22:15, 15 Şubat 2018 Perşembe

Başbakan Yıldırım Berlin'den Münih'e gitti





Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile Almanya'nın başkenti Berlin'den Münih'e hareket etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile Almanya'nın başkenti Berlin'den Münih'e hareket etti. Alman Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Tegel Havalimanı'na geçen Yıldırım, TSİ 20.40'ta Münih'e gitti. Başbakan Yıldırım'ı buradan Alman yetkililer uğurladı. Yıldırım, küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformlarından olan Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

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