GÃ¼ncelleme: 22:48, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 'zeytin aÄŸacÄ± diken Filistinlilere' mÃ¼dahale





Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki bir araziye zeytin aÄŸacÄ± dikmek isteyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde yaralananlar olduÄŸu belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerinin,Â BatÄ± Åžeria'nÄ±nÂ Nablus kentindeki bir araziyeÂ zeytin aÄŸacÄ± dikmek isteyen FilistinlilereÂ mÃ¼dahalesinde yaralananlar olduÄŸu belirtildi. Nablus'un gÃ¼neyindeki Beyta beldesinde Yahudi iÅŸgal birimlerini geniÅŸletmek amacÄ±yla el konulma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunan bir araziye zeytin aÄŸacÄ± dikmek isteyen Filistinliler, Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. GÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°srail mÃ¼dahalesinde, bazÄ± Filistinliler yaralanÄ±rken bazÄ±larÄ± da atÄ±lan gazdan etkilendi. BÄ°R FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° GERÃ‡EK MERMÄ°YLE YARALANDI Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, gerÃ§ek mermiyle yaralanan bir Filistinlinin tedavi iÃ§in hastaneye nakledildiÄŸi kaydedildi. Beyta Belediyesi BaÅŸkanÄ± Fuad Meali yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yahudi iÅŸgalcilerin beldedeki Filistinli ailelere ait 5 dÃ¶nÃ¼m arazi Ã¼zerine prefabrik evler yerleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi. Meali, "Ä°ÅŸgalciler, yÃ¼zlerce dÃ¶nÃ¼m arazi anlamÄ±na gelen Ebu Sabih Tepesi'ni ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu nedenle sÃ¶z konusu bÃ¶lgede aÄŸaÃ§ dikilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduk." dedi. Beyta Belediyesi, beldenin Ebu Sabih bÃ¶lgesindeki arazileri mÃ¼sadere edilmekten korumak amacÄ±yla aÄŸaÃ§ dikme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

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