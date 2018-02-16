DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
04:40, 16 Åžubat 2018 Cuma
OrtadoÄŸu
00:29, 16 Åžubat 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
MÄ±sÄ±r mahkemesinden Biltaci'nin 'gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼'ne hapis cezasÄ±
MÄ±sÄ±r mahkemesinden Biltaci'nin 'gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼'ne hapis cezasÄ±

MÄ±sÄ±r mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n siyasi kanadÄ± HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Biltaci'ye duruÅŸmada "gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼" gerekÃ§esiyle "yargÄ±ya hakaretten" 1 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r mahkemesi,Â MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nÄ±nÂ siyasi kanadÄ±Â HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, duruÅŸmada "gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼" gerekÃ§esiyle "yargÄ±ya hakaretten"Â 1 yÄ±l hapis cezasÄ±naÂ Ã§arptÄ±rdÄ±.

YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "hapishaneler baskÄ±nÄ±" adÄ±yla bilinen ve askeri darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'nin de yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 26 sanÄ±klÄ± davada Biltaci'nin (55) 1 yÄ±l hapsine hÃ¼kmetti.

Mahkemenin bu kararÄ±, "Biltaci'nin duruÅŸmada bir gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±na soru sorarken gÃ¼lerek, mahkemenin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi ve yargÄ±ya hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle" aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Biltaci'nin avukatÄ± EÅŸref Abdulgani ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼vekkilinin mahkemeye hakaret etmek istemediÄŸini, ayrÄ±ca savunma heyetinin de bu konuda Ã¶zÃ¼r beyanÄ±nda bulunduÄŸunu ifade etti.

Abdulgani, "Mahkeme, Biltaci'nin gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelttiÄŸi tÃ¼m sorularÄ± 'Bu daha Ã¶nceden sorulmuÅŸtu' diyerek, soru yÃ¶neltilmesini engelledi. Biltaci de 'Tamam bir daha sormayacaÄŸÄ±m' diyerek gÃ¼ldÃ¼. Mahkeme bunu hakaret olarak algÄ±ladÄ± ve sÃ¶z konusu hÃ¼kmÃ¼ verdi." dedi.

Mahkemenin tanÄ±klarÄ±n dinlenmesi iÃ§in "hapishaneler baskÄ±nÄ±" davasÄ±nÄ± 4 Mart'a ertelediÄŸi kaydedildi.

MÄ±sÄ±r yasalarÄ±na gÃ¶re, mahkeme kararÄ±na 60 gÃ¼n iÃ§inde itiraz edilebiliyor.

Ãœlkede "Vadi'n-Natrun Hapishanesi OlayÄ±" olarak da bilinen "hapishaneler baskÄ±nÄ±" davasÄ±nda, sanÄ±klara aralarÄ±nda "Hamas, Hizbullah ve Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± gibi Ã¶rgÃ¼tlerle anlaÅŸarak, emniyet tesislerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemenin" de olduÄŸu Ã§eÅŸitli suÃ§lamalar yÃ¶neltiliyor. Ancak sanÄ±klar sÃ¶z konusu suÃ§lamalarÄ± reddediyor.

Kahire Ceza Mahkemesi, Haziran 2015'te "hapishaneler baskÄ±nÄ±" davasÄ±nda Mursi'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu 26 sanÄ±ÄŸa idam ve mÃ¼ebbet hapis cezalarÄ± vermiÅŸ, ancak Temyiz Mahkemesi 15 KasÄ±m 2016'da bu kararlarÄ± bozarak, sanÄ±klarÄ±n tekrar yargÄ±lanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Muhammed el-Biltaci MÄ±sÄ±r
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
ABD den Afrin e geÃ§en PYD PKK'lÄ±lar hakkÄ±nda 'kaÃ§amak' cevap
ABDâ€™den Afrinâ€™e geÃ§en PYD/PKK'lÄ±lar hakkÄ±nda 'kaÃ§amak' cevap

Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Pahon, Afrinâ€™e geÃ§en terÃ¶ristlerin ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silahlarÄ± beraberinde gÃ¶tÃ¼rÃ¼p gÃ¶tÃ¼rmediÄŸi hakkÄ±nda, "Bunu izliyoruz. TÃ¼rkiye iÃ§in onlarÄ± 'verilen silahlarÄ±' takip ediyoruz." dedi.
Putin ve ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Putin ve ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah, Moskovaâ€™da bir araya geldi.
Danimarka'da asÄ±rlÄ±k kraliyet geleneÄŸi bozuldu
Danimarka'da asÄ±rlÄ±k kraliyet geleneÄŸi bozuldu

Kral ve kraliÃ§e yÃ¼zyÄ±llardÄ±r yan yana gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Danimarka kraliyet ailesinde, KraliÃ§e 2. Margrethe'nin geÃ§en salÄ± Ã¶len FransÄ±z asÄ±llÄ± eÅŸi Prens Henrik'in ise saray geleneklerinin aksine yakÄ±lmayÄ± tercih ettiÄŸi bildirildi.
MÄ±sÄ±r mahkemesinden Biltaci'nin 'gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼'ne hapis cezasÄ±
MÄ±sÄ±r mahkemesinden Biltaci'nin 'gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼'ne hapis cezasÄ±

MÄ±sÄ±r mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n siyasi kanadÄ± HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Biltaci'ye duruÅŸmada "gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼" gerekÃ§esiyle "yargÄ±ya hakaretten" 1 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 'zeytin aÄŸacÄ± diken Filistinlilere' mÃ¼dahale
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 'zeytin aÄŸacÄ± diken Filistinlilere' mÃ¼dahale

Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki bir araziye zeytin aÄŸacÄ± dikmek isteyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde yaralananlar olduÄŸu belirtildi
Almanya'da PYD PKK yandaÅŸlarÄ± yine camilere saldÄ±rdÄ±
Almanya'da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± yine camilere saldÄ±rdÄ±

Almanya'nÄ±n Mainz kentinde PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±, iki caminin duvarlarÄ±na Ã¶rgÃ¼t yanlÄ±sÄ± ifadeler yazdÄ±.
DoÄŸu Guta'daki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda 2'si Ã§ocuk 6 sivil daha Ã¶ldÃ¼
DoÄŸu Guta'daki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda 2'si Ã§ocuk 6 sivil daha Ã¶ldÃ¼

Suriye'de Esad rejimince, DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine bugÃ¼n dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 2'si Ã§ocuk 6 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Mekke-Medine HÄ±zlÄ± Tren HattÄ±'nda test sÃ¼rÃ¼ÅŸleri baÅŸladÄ±
Mekke-Medine HÄ±zlÄ± Tren HattÄ±'nda test sÃ¼rÃ¼ÅŸleri baÅŸladÄ±

Suudi Arabistan'da Mekke ile Medine arasÄ±ndaki hÄ±zlÄ± tren hattÄ±nda test sÃ¼rÃ¼ÅŸleri baÅŸladÄ±
Ä°ran ve IKBY arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±
Ä°ran ve IKBY arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

Ä°ran ve IKBY arasÄ±nda uzun yÄ±llardÄ±r gayriresmi geÃ§iÅŸler iÃ§in kullanÄ±lan HalepÃ§e'nin Tavile kasabasÄ±ndaki ÅžoÅŸme'nin, gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in incelemeler yapÄ±ldÄ±.
Tillerson'a LÃ¼bnan'da 'soÄŸuk duÅŸ'
Tillerson'a LÃ¼bnan'da 'soÄŸuk duÅŸ'

OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere bu sabah LÃ¼bnan'a gelen ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n, baÅŸkent Beyrut'ta soÄŸuk karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Ä°ran'da kuÅŸ gribi virÃ¼sÃ¼
Ä°ran'da kuÅŸ gribi virÃ¼sÃ¼

BaÅŸkent Tahran'da yÃ¼ksek dÃ¼zeyde bulaÅŸÄ±cÄ± H5N8 kuÅŸ gribi virÃ¼sÃ¼ tespit edildi
Kenya'da kabile Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden okullar kapatÄ±ldÄ±
Kenya'da kabile Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden okullar kapatÄ±ldÄ±

Elgeyo Marakwet, Baringo ve West Pokot eyaletlerinde, Turkana ve Pokot kabileleri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar yÃ¼zÃ¼nden okullar sÃ¼resiz kapatÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Afrika nÄ±n yeni devlet baÅŸkanÄ± Mandela'nÄ±n avukatÄ±
GÃ¼ney Afrikaâ€™nÄ±n yeni devlet baÅŸkanÄ± Mandela'nÄ±n avukatÄ±

GÃ¼ney Afrika'nÄ±n efsanevi lideri Nelson Mandela'nÄ±n avukatlarÄ±ndan Ramaphosa GÃ¼ney Afrikaâ€™nÄ±n yeni devlet baÅŸkanÄ± oldu
Ä°ngiliz ÅŸirket MÄ±sÄ±r karasularÄ±nda doÄŸalgaz Ã¼retimine baÅŸladÄ±
Ä°ngiliz ÅŸirket MÄ±sÄ±r karasularÄ±nda doÄŸalgaz Ã¼retimine baÅŸladÄ±

Ä°ngiliz ÅŸirket BP MÄ±sÄ±r Nil Delta'sÄ±nda doÄŸalgaz Ã¼retimine baÅŸladÄ±
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± istifa etti
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± istifa etti

Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, istifa mektubunu koalisyon hÃ¼kÃ¼metine sunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã‡ipras'a quot Novartis SkandalÄ± quot yÃ¼zÃ¼nden dava aÃ§Ä±ldÄ±
Ã‡ipras'a "Novartis SkandalÄ±" yÃ¼zÃ¼nden dava aÃ§Ä±ldÄ±

Yunanistan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± Samaras, skandala adÄ±nÄ± haksÄ±z yere karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras hakkÄ±nda iftira davasÄ± aÃ§tÄ±

Haberler

'BabamÄ±n idam edilmesi Esma'sÄ±na kavuÅŸmasÄ± demek'
BabamÄ±n idam edilmesi Esma'sÄ±na kavuÅŸmasÄ± demek'

Ä°ngiliz ÅŸirket MÄ±sÄ±r karasularÄ±nda doÄŸalgaz Ã¼retimine baÅŸladÄ±
Ä°ngiliz ÅŸirket MÄ±sÄ±r karasularÄ±nda doÄŸalgaz Ã¼retimine baÅŸladÄ±

Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitirme Ã§abalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitirme Ã§abalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, Sisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson Sisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

MÄ±sÄ±r'da Åžefik'in partisinden Sisi'ye destek
MÄ±sÄ±r'da Åžefik'in partisinden Sisi'ye destek

Ä°hvan'dan 'Sisi rejimi ile anlaÅŸma yok' vurgusu
Ä°hvan'dan 'Sisi rejimi ile anlaÅŸma yok' vurgusu

Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± 3 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne aÃ§Ä±ldÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± 3 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne aÃ§Ä±ldÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 