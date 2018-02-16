00:29, 16 Åžubat 2018 Cuma

MÄ±sÄ±r mahkemesinden Biltaci'nin 'gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼'ne hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r mahkemesi,Â MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nÄ±nÂ siyasi kanadÄ±Â HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'yi, duruÅŸmada "gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼" gerekÃ§esiyle "yargÄ±ya hakaretten"Â 1 yÄ±l hapis cezasÄ±naÂ Ã§arptÄ±rdÄ±.

YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "hapishaneler baskÄ±nÄ±" adÄ±yla bilinen ve askeri darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'nin de yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 26 sanÄ±klÄ± davada Biltaci'nin (55) 1 yÄ±l hapsine hÃ¼kmetti.

Mahkemenin bu kararÄ±, "Biltaci'nin duruÅŸmada bir gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±na soru sorarken gÃ¼lerek, mahkemenin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi ve yargÄ±ya hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle" aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Biltaci'nin avukatÄ± EÅŸref Abdulgani ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼vekkilinin mahkemeye hakaret etmek istemediÄŸini, ayrÄ±ca savunma heyetinin de bu konuda Ã¶zÃ¼r beyanÄ±nda bulunduÄŸunu ifade etti.

Abdulgani, "Mahkeme, Biltaci'nin gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelttiÄŸi tÃ¼m sorularÄ± 'Bu daha Ã¶nceden sorulmuÅŸtu' diyerek, soru yÃ¶neltilmesini engelledi. Biltaci de 'Tamam bir daha sormayacaÄŸÄ±m' diyerek gÃ¼ldÃ¼. Mahkeme bunu hakaret olarak algÄ±ladÄ± ve sÃ¶z konusu hÃ¼kmÃ¼ verdi." dedi.

Mahkemenin tanÄ±klarÄ±n dinlenmesi iÃ§in "hapishaneler baskÄ±nÄ±" davasÄ±nÄ± 4 Mart'a ertelediÄŸi kaydedildi.

MÄ±sÄ±r yasalarÄ±na gÃ¶re, mahkeme kararÄ±na 60 gÃ¼n iÃ§inde itiraz edilebiliyor.

Ãœlkede "Vadi'n-Natrun Hapishanesi OlayÄ±" olarak da bilinen "hapishaneler baskÄ±nÄ±" davasÄ±nda, sanÄ±klara aralarÄ±nda "Hamas, Hizbullah ve Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± gibi Ã¶rgÃ¼tlerle anlaÅŸarak, emniyet tesislerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemenin" de olduÄŸu Ã§eÅŸitli suÃ§lamalar yÃ¶neltiliyor. Ancak sanÄ±klar sÃ¶z konusu suÃ§lamalarÄ± reddediyor.

Kahire Ceza Mahkemesi, Haziran 2015'te "hapishaneler baskÄ±nÄ±" davasÄ±nda Mursi'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu 26 sanÄ±ÄŸa idam ve mÃ¼ebbet hapis cezalarÄ± vermiÅŸ, ancak Temyiz Mahkemesi 15 KasÄ±m 2016'da bu kararlarÄ± bozarak, sanÄ±klarÄ±n tekrar yargÄ±lanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.