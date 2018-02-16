GÃ¼ncelleme: 01:50, 16 Åžubat 2018 Cuma

Danimarka'da asÄ±rlÄ±k kraliyet geleneÄŸi bozuldu





Kral ve kraliÃ§e yÃ¼zyÄ±llardÄ±r yan yana gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Danimarka kraliyet ailesinde, KraliÃ§e 2. Margrethe'nin geÃ§en salÄ± Ã¶len FransÄ±z asÄ±llÄ± eÅŸi Prens Henrik'in ise saray geleneklerinin aksine yakÄ±lmayÄ± tercih ettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DanimarkaÂ KraliÃ§esiÂ 2. Margretheâ€™ninÂ geÃ§en salÄ± Ã¶lenÂ FransÄ±z asÄ±llÄ± eÅŸi Prens Henrik'in,Â cesedinin yakÄ±lmasÄ±nÄ± vasiyet ettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Kraliyet SarayÄ± BasÄ±n BÃ¼rosundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Prens Henrik'in vasiyeti Ã¼zerine, yakÄ±lan cesedin kÃ¼llerinin yarÄ±sÄ± Danimarka denizlerine serpilecek, diÄŸer yarÄ±sÄ± da Kraliyet Ailesinin Fredensborg SarayÄ±'ndaki Ã¶zel bahÃ§esine gÃ¶mÃ¼lecek. Danimarka kraliyet ailesinin geleneklerine gÃ¶re kral ve kraliÃ§e yan yana gÃ¶mÃ¼lÃ¼rken, kendisine kral unvanÄ± verilmediÄŸi iÃ§in, eÅŸi KraliÃ§e 2. Margrethe'ye kÄ±zan Prens Henrik, geÃ§en yaz yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, eÅŸinin kendisine gerekli saygÄ±yÄ± gÃ¶stermediÄŸi gerekÃ§esiyle yanÄ±na gÃ¶mÃ¼lmek istemediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. CENAZE KOPENHAG'A GETÄ°RÄ°LDÄ° Ã–te yandan geÃ§en salÄ± gecesi, Fredensborg SarayÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Prens Henrikâ€™in cenazesi kraliyet ailesinin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Amalienborg SarayÄ±'na getirildi. Fredensborg SarayÄ±'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde toplanan Ã§ok sayÄ±da DanimarkalÄ±, Prens Henrik'in saraydan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± izlerken, birÃ§ok kiÅŸi de sarayÄ±n Ã¶nÃ¼ne Ã§iÃ§ek koydu. BugÃ¼n Amalienborg SarayÄ±'ndan Christiansborg SarayÄ± Kilisesiâ€™ne taÅŸÄ±nacak tabutu, halk 3 gÃ¼n boyunca ziyaret edebilecek. Prens Henrik'e resmi cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlenmeyeceÄŸi, 20 Åžubat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Christiansborg Kilisesi'nde, kraliyet ailesi mensuplarÄ± ve Prens'in yakÄ±nlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir dini tÃ¶ren yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Krematoryumda yakÄ±ldÄ±ktan sonra kÃ¼llerinin yarÄ±sÄ±nÄ±n Danimarka denizlerine serpilmesini, yarÄ±sÄ±nÄ±n ise Fredensborg SarayÄ±â€™nda ailenin Ã¶zel bahÃ§esine gÃ¶mÃ¼lmesini vasiyet eden Prens Henrikâ€™in bu isteÄŸinin ne zaman gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi hakkÄ±nda herhangi bir bilgi verilmedi. PRENS HENRÄ°K Fransa'da 1934'da doÄŸan Kont Henri Marie Jean Andre, KraliÃ§e 2. Margrethe ile 1967'de evlenmesinin ardÄ±ndan Prens Henrik unvanÄ±nÄ± aldÄ±. 8 torun sahibi Ã§iftin bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Veliaht Prens Frederik 1968, Prens Joachim ise 1969'da dÃ¼nyaya geldi. Prens Henrik, kendisine kral unvanÄ± verilmediÄŸi iÃ§in Kraliyet ailesi geleneklerinin aksine, eÅŸi KraliÃ§e 2. Margrethe ile yan yana gÃ¶mÃ¼lmek istemediÄŸini bildirmiÅŸti.

Ä°lgili Konular Danimarka

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.