Danimarka'da asÄ±rlÄ±k kraliyet geleneÄŸi bozuldu

DanimarkaÂ KraliÃ§esiÂ 2. Margretheâ€™ninÂ geÃ§en salÄ± Ã¶lenÂ FransÄ±z asÄ±llÄ± eÅŸi Prens Henrik'in,Â cesedinin yakÄ±lmasÄ±nÄ± vasiyet ettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Kraliyet SarayÄ± BasÄ±n BÃ¼rosundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Prens Henrik'in vasiyeti Ã¼zerine, yakÄ±lan cesedin kÃ¼llerinin yarÄ±sÄ± Danimarka denizlerine serpilecek, diÄŸer yarÄ±sÄ± da Kraliyet Ailesinin Fredensborg SarayÄ±'ndaki Ã¶zel bahÃ§esine gÃ¶mÃ¼lecek.
Danimarka kraliyet ailesinin geleneklerine gÃ¶re kral ve kraliÃ§e yan yana gÃ¶mÃ¼lÃ¼rken, kendisine kral unvanÄ± verilmediÄŸi iÃ§in, eÅŸi KraliÃ§e 2. Margrethe'ye kÄ±zan Prens Henrik, geÃ§en yaz yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, eÅŸinin kendisine gerekli saygÄ±yÄ± gÃ¶stermediÄŸi gerekÃ§esiyle yanÄ±na gÃ¶mÃ¼lmek istemediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
Ã–te yandan geÃ§en salÄ± gecesi, Fredensborg SarayÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Prens Henrikâ€™in cenazesi kraliyet ailesinin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Amalienborg SarayÄ±'na getirildi.
Fredensborg SarayÄ±'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde toplanan Ã§ok sayÄ±da DanimarkalÄ±, Prens Henrik'in saraydan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± izlerken, birÃ§ok kiÅŸi de sarayÄ±n Ã¶nÃ¼ne Ã§iÃ§ek koydu.
BugÃ¼n Amalienborg SarayÄ±'ndan Christiansborg SarayÄ± Kilisesiâ€™ne taÅŸÄ±nacak tabutu, halk 3 gÃ¼n boyunca ziyaret edebilecek.
Prens Henrik'e resmi cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlenmeyeceÄŸi, 20 Åžubat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Christiansborg Kilisesi'nde, kraliyet ailesi mensuplarÄ± ve Prens'in yakÄ±nlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir dini tÃ¶ren yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Krematoryumda yakÄ±ldÄ±ktan sonra kÃ¼llerinin yarÄ±sÄ±nÄ±n Danimarka denizlerine serpilmesini, yarÄ±sÄ±nÄ±n ise Fredensborg SarayÄ±â€™nda ailenin Ã¶zel bahÃ§esine gÃ¶mÃ¼lmesini vasiyet eden Prens Henrikâ€™in bu isteÄŸinin ne zaman gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi hakkÄ±nda herhangi bir bilgi verilmedi.
Fransa'da 1934'da doÄŸan Kont Henri Marie Jean Andre, KraliÃ§e 2. Margrethe ile 1967'de evlenmesinin ardÄ±ndan Prens Henrik unvanÄ±nÄ± aldÄ±.
8 torun sahibi Ã§iftin bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Veliaht Prens Frederik 1968, Prens Joachim ise 1969'da dÃ¼nyaya geldi.
Prens Henrik, kendisine kral unvanÄ± verilmediÄŸi iÃ§in Kraliyet ailesi geleneklerinin aksine, eÅŸi KraliÃ§e 2. Margrethe ile yan yana gÃ¶mÃ¼lmek istemediÄŸini bildirmiÅŸti.
Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Pahon, Afrinâ€™e geÃ§en terÃ¶ristlerin ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silahlarÄ± beraberinde gÃ¶tÃ¼rÃ¼p gÃ¶tÃ¼rmediÄŸi hakkÄ±nda, "Bunu izliyoruz. TÃ¼rkiye iÃ§in onlarÄ± 'verilen silahlarÄ±' takip ediyoruz." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah, Moskovaâ€™da bir araya geldi.
Kral ve kraliÃ§e yÃ¼zyÄ±llardÄ±r yan yana gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Danimarka kraliyet ailesinde, KraliÃ§e 2. Margrethe'nin geÃ§en salÄ± Ã¶len FransÄ±z asÄ±llÄ± eÅŸi Prens Henrik'in ise saray geleneklerinin aksine yakÄ±lmayÄ± tercih ettiÄŸi bildirildi.
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