GÃ¼ncelleme: 02:50, 16 Åžubat 2018 Cuma

ABDâ€™den Afrinâ€™e geÃ§en PYD/PKK'lÄ±lar hakkÄ±nda 'kaÃ§amak' cevap





Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Pahon, Afrinâ€™e geÃ§en terÃ¶ristlerin ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silahlarÄ± beraberinde gÃ¶tÃ¼rÃ¼p gÃ¶tÃ¼rmediÄŸi hakkÄ±nda, "Bunu izliyoruz. TÃ¼rkiye iÃ§in onlarÄ± 'verilen silahlarÄ±' takip ediyoruz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Eric Pahon,Â Suriyeâ€™ninÂ doÄŸusundaÂ ABDÂ destekliÂ PYD/PKKâ€™nÄ±n paravanÄ± "SDG"denÂ ayrÄ±larakÂ Afrinâ€™eÂ geÃ§en Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n, yanlarÄ±nda ABD tarafÄ±ndan verilenÂ silahlarÄ±Â da gÃ¶tÃ¼rÃ¼p gÃ¶tÃ¼rmediÄŸine iliÅŸkin soruyu, "Buna dair bir kanÄ±t gÃ¶rmediklerini" belirterek geÃ§iÅŸtirdi. Pentagon'dan daha Ã¶nce, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyondan ayrÄ±lÄ±p Afrinâ€™e PYD/PKKâ€™ya yardÄ±m etmek Ã¼zere giden Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n ABD desteÄŸini kaybedeceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis de Avrupa seyahati sÄ±rasÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bazÄ± PYD/PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin ABD destekli gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerden Afrinâ€™e geÃ§tiÄŸini belirtmiÅŸti. Pahon, bu iki aÃ§Ä±klamayÄ± hatÄ±rlatarak, â€œAfrinâ€™e geÃ§en Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanan silahlarÄ± da beraberlerinde gÃ¶tÃ¼rmediÄŸini nasÄ±l teyit ediyorsunuz?" sorusuna, bÃ¶lgedeki Ã¶zel kuvvetlerin verilen silahlarÄ± takip ettiÄŸini savunarak, "Bunu izliyoruz. TÃ¼rkiye iÃ§in onlarÄ± 'verilen silahlarÄ±' takip ediyoruz. Buna dair bir kanÄ±t bulursak gerekli adÄ±mlarÄ± atarÄ±z." dedi. "ABD silahlarÄ±nÄ±n Afrinâ€™e geÃ§tiÄŸini gÃ¶rmediniz mi?" sorusuna da Pahon, "HayÄ±r, henÃ¼z gÃ¶rmedik." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun aÃ§Ä±klamasÄ±nda ise "ABD tarafÄ±ndan saÄŸlanmÄ±ÅŸ silahlarÄ±n Orta FÄ±rat Vadisi'nden kuzey Suriyeâ€™ye geÃ§tiÄŸini teyit edemeyiz." ifadesine yer verildi.

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