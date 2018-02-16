09:51, 16 Åžubat 2018 Cuma

'Amerika Cerrahi DergahÄ± ÅŸeyhi' Bekir BayraktaroÄŸlu vefat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerika Cerrahi DergahÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kamuoyunda "Tosun Baba" olarak bilinenÂ Tosun Bekir BayraktaroÄŸlu'nun cenazesinin pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± mÃ¼teakip New York'taki Cerrahi DergahÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada, ABD'deki Ã¶nde gelen tasavvuf Ã¶nderlerinden olan BayraktaroÄŸlu'nun vefatÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlar kaydedildi:

"Hak yolundaki rehberimiz, ÅŸeyhimiz, mÃ¼rÅŸidimiz, en zor anlarÄ±mÄ±zda hep yanÄ±mÄ±zda maddi manevi desteÄŸimiz, nefsimizin kaypak oyunlarÄ±na karÅŸÄ± koruyucumuz, elimizi hiÃ§ bÄ±rakmayan ÅŸefkatli babamÄ±z, bir hayata onlarca hayatÄ± sÄ±ÄŸdÄ±rmayÄ± baÅŸaran kamil insan, Amerika Nureddin Cerrahi DergahÄ± postniÅŸini Tosun Bekir BayraktaroÄŸlu, Hakk'Ä±n rahmetine yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Allah sÄ±rrÄ±nÄ± mukaddes, makamÄ±nÄ± ali, mÃ¼barek eylesin."

TÃœRKÄ°YE'DEN ABD'YE UZANAN TASAVVUF KÃ–PRÃœSÃœ

Ä°stanbul'da 1926 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Tosun Bekir BayraktaroÄŸlu, 1945'te Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Ã¶nce ABD'de bir sÃ¼re mimari eÄŸitimi aldÄ±, daha sonra Londra'da iki yÄ±l sanat tarihi tahsili yaptÄ±. ArdÄ±ndan yeniden ABD'ye dÃ¶nÃ¼p tahsilini New Jersey'de tamamladÄ±.

BayraktaroÄŸlu, 1961'den sonra 30 yÄ±l kadar ABD'de resim, heykel ve sanat tarihi profesÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±. 1950'lerden sonra Paris'te baÅŸlayan ressamlÄ±k dÃ¶neminde Avrupa ve Amerika'da birÃ§ok sergi aÃ§tÄ±. 10 yÄ±l kadar Fas'ta iÅŸ adamlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ± ve bir dÃ¶nem fahri konsolosluk gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

1974'te Ä°stanbul KaragÃ¼mrÃ¼k'teki Cerrahi DergahÄ±na giren BayraktaroÄŸlu, burada tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyhi Muzaffer Ozak'tan tasavvuf dersleri aldÄ±. 1970'lerin sonuna doÄŸru ÅŸeyhinin tavsiyesiyle ABD'ye gelen Tosun Bekir BayraktaroÄŸlu, halen faaliyetini sÃ¼rdÃ¼ren bugÃ¼nkÃ¼ Amerika Cerrahi DergahÄ±nÄ± kurdu.

"Tosun Baba"nÄ±n, hatÄ±ratÄ±nÄ± derlediÄŸi "Amerika'da Bir TÃ¼rk & Åžeyh Tosun'un HatÄ±ratÄ±" adlÄ± kitabÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 1940'larda derlediÄŸi iki ÅŸiir kitabÄ±, sanat tarihiyle ilgili birÃ§ok makalesi ve tasavvufa dair Ä°ngilizceye tercÃ¼me ve tefsir ettiÄŸi Ã§ok sayÄ±da kitabÄ± bulunuyor.