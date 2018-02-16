Akdeniz'de korkutan deprem

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re,Â Akdeniz'de meydana gelenÂ depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 4,3 olarak kaydedildi.
Depremin saat 09.09'da, 48,70 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirlendi.
HSK 2. Dairesi, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 17 hakim ve savcÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmasÄ±na karar verdi
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sÃ¼rdÃ¼ren lodos, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara neden oluyor.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak yakalandÄ±.
FETÃ– kapsamÄ±nda yargÄ±lanan Altan kardeÅŸler ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu tutuklu 6 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
ÃœskÃ¼dar'da hayÄ±rseverlerin katkÄ±larÄ±yla yapÄ±lan Åžemsi Sivasi Camisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni, Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸladÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca Deniz YÃ¼cel hakkÄ±nda 18 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°lker Deniz YÃ¼cel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, YÃ¼cel'in tahliyesine karar verdi.
Suriye'de iki yÄ±ldÄ±r silahlÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼ten PYD/YPJ'li kadÄ±n terÃ¶rist, ikna Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§arak Hakkari'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu
Ã‡iÄŸli/Ä°zmir 2'nci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan tecrÃ¼be uÃ§uÅŸu iÃ§in kalkan eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. UÃ§ak kazasÄ±nda 2 pilot ÅŸehit oldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "(ABD ile) Ä°liÅŸkilerimizi normalleÅŸtirme konusunda bir anlayÄ±ÅŸa vardÄ±k" dedi
Ankara'da Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda meydana gelen patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 14 kiÅŸiden 7'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca Ankara'da 6 Mart'ta yapÄ±lacak aÃ§Ä±k artÄ±rma ile Kuzey Kent Projesi'ndeki 250 konut, satÄ±ÅŸa sunulacak
GÃ¼ncellenen TerÃ¶r Arananlar Listesi'nde 5 ayrÄ± kategoride aranan terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 879'a yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Makedonyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼pâ€™te Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen ÅŸair, yazar, sanatÃ§Ä± ve bilim adamlarÄ±na yÃ¶nelik "saygÄ± gecesi" dÃ¼zenlendi.
Ã‡ankÄ±rÄ± Ã–zel Harekat Polis EÄŸitim Merkezi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe baÄŸlÄ± 4 ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kuruldu. DoÄŸrudan merkeze baÄŸlÄ± taÅŸra teÅŸkilatÄ± olarak Trabzon, Malatya, Ä°zmir ve Konya'da Ã–zel Harekat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klere baÄŸlÄ± dÃ¶rder ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Akdeniz'de sabah saatlerinde 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir depremin meydana geldiÄŸi bildirildi
Amerika Cerrahi DergahÄ± ÅŸeyhi Tosun Bekir BayraktaroÄŸlu'nun 92 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi