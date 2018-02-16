10:39, 16 Åžubat 2018 Cuma

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda dÃ¼zenleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda dÃ¼zenleme yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararlarÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde doÄŸrudan merkeze baÄŸlÄ± taÅŸra teÅŸkilatÄ± olarak, Ã‡ankÄ±rÄ±'da Ã–zel Harekat Polis EÄŸitim Merkezi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe baÄŸlÄ± 4 ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kurulmasÄ±na karar verildi.

AyrÄ±ca, doÄŸrudan merkeze baÄŸlÄ± taÅŸra teÅŸkilatÄ± olarak Trabzon, Malatya, Ä°zmir ve Konya'da Ã–zel Harekat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klere baÄŸlÄ± dÃ¶rder ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde doÄŸrudan merkeze baÄŸlÄ± taÅŸra teÅŸkilatÄ± olarak Batman, DiyarbakÄ±r, Erzurum ve Van'da kurulan Ã–zel Harekat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ile bu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klere baÄŸlÄ± dÃ¶rder ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±.