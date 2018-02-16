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YEE'den Makedonya'nın önde gelen şahsiyetlerine saygı gecesi
YEE'den Makedonya'nın önde gelen şahsiyetlerine saygı gecesi

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Yunus Emre Enstitüsü tarafından ülkenin önde gelen şair, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına yönelik "saygı gecesi" düzenlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Yunus Emre Enstitüsü tarafından ülkenin önde gelen şair, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına yönelik "saygı gecesi" düzenlendi.

Makedonya milletvekili Ferid Muhiç, Vlada Uroşeviç, Luan Starova ve Lidiya Kumbaracı Bogoyeviç gibi seçkin isimlere yönelik düzenlenen saygı gecesine Makedonya Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, milletvekilleri, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

Makedonya Kültür Bakanı Alagyozovski, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Türkiye ile yakın kültürel ilişkiler kurduklarının ve kültürel işbirliklerini derinleştirdiklerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin ve ortak tarihin derin köklere sahip olduğunun altını çizen Alagyozovski, “Şunu söyleyebilirim ki Yunus Emre ile birlikte Makedonya’daki tüm vatandaşlar için tek toplum oluşturuyoruz. Yunus Emre ile devam ediyoruz. Kurşunlu Han’ın Yunus Emre’nin etkinliklerinin çoğunluğunu düzenleyeceği bir yer olması için çalışıyoruz.” dedi.

İstanbul’da Makedonya kültür merkezinin açılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Alagyozovski, “Burada bulunan yazarlar Vlada Uroşevskı ile büyüdüm, üniversite hocamdı. Luan Starova ile daha geç tanıştım ancak o zamandan beri terk etmiyorum. Ferid Muhiç artık kardeşim gibi. Kumbaracı Bogoyeva hanımın eserleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için de sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadesini kullandı.

Makedonya Milletvekili Muhiç de Yunus Emre’nin "Sevelim sevilelim..." sözünü hatırlatarak, onun insanları birbirine bağladığını belirtti.

Üsküp’ün böyle nadir etkinliklerin düzenlenmesini hak ettiğini dile getiren Muhiç, “Çünkü burada sadece hoşgörü değil, farlı milletlerin, farklı dinlerin, farklı kültürlerin bir arada yaşaması 500 yılı aşkın süre ayakta kaldı ve burada derin kökler bıraktı.” diye konuştu.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Şeker ise Türkiye’nin zengin tarih, kültür, sanat ve dil birikimini Makedonya’da ilgililerin dikkatine sunmaya çalıştıklarını belirterek, “Bunun yanında Makedonya’nın kültür ve sanat birikimini de ülkemizde tanıtma gayreti içerisindeyiz.” dedi.



İlgili Konular Yunus Emre Enstitüsü
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