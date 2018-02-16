TerÃ¶r Arananlar Listesi'ne gÃ¼ncelleme

GÃ¼ncellenen TerÃ¶r Arananlar Listesi'nde, 5 ayrÄ± kategoride aranan terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 879'a yÃ¼kseldi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r Arananlar Listesi'nde sol, bÃ¶lÃ¼cÃ¼, dini istismar eden ve FETÃ–/PDY Ã¶rgÃ¼tlerinden aranan terÃ¶ristlerin 5 kategoride yer aldÄ±ÄŸÄ± listelerdeki terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 879'a yÃ¼kseldi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD'nin eski lideri Salih MÃ¼slim ile THKP-Acilciler grubunun elebaÅŸÄ± MihraÃ§ Ural kÄ±rmÄ±zÄ±, SabancÄ± suikastÄ±nÄ±n faili Fehriye Erdal mavi, Grup Yorum'un Ã¼yeleri Selma ve Ä°nan Altun, Ali AracÄ± ve Ä°brahim GÃ¶kÃ§ek ise gri listede yer aldÄ±.
KÄ±rmÄ±zÄ± kategoride 135, mavi kategoride 77, yeÅŸil kategoride 77, turuncu kategoride 97, gri kategoride ise 492 terÃ¶rist aranÄ±yor. Aranan terÃ¶ristlerin 128'i sol Ã¶rgÃ¼t, 599'u bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, 72'isi dini istismar eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve 80'i de FETÃ–/PDY Ã¼yesi olarak kayÄ±tlarda bulunuyor.
KÄ±rmÄ±zÄ± listede aranan terÃ¶ristlerin 28'i sol, 89'u bÃ¶lÃ¼cÃ¼, 8'i dini istismar eden, 10'u ise Fetullah GÃ¼len ve Adil Ã–ksÃ¼z gibi isimlerin bulunduÄŸu FETÃ–/PDY Ã¼yesi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Mavi kategoride 16 sol, 16 bÃ¶lÃ¼cÃ¼, 31 dini istismar eden, 14 FETÃ–/PDY Ã¼yesi terÃ¶rist aranÄ±yor. Aranan 16 sol, 35 bÃ¶lÃ¼cÃ¼, 16 dini istismar eden, 10 FETÃ–/PDY Ã¼yesi terÃ¶rist ise YeÅŸil kategoride yer alÄ±yor. Gri listede ise 47 sol, 404 bÃ¶lÃ¼cÃ¼, 11 dini istismar eden, 30 FETÃ–/PDY Ã¼yesi terÃ¶rist bulunuyor.
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TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±na giren suÃ§larÄ±n faillerinin yakalanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olanlara verilecek Ã¶dÃ¼l hakkÄ±ndaki yÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, komisyon kararÄ± doÄŸrultusunda kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alan bir terÃ¶ristin yakalanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olanlara 4 milyon TL, mavi kategori iÃ§in 1,5 milyon TL, yeÅŸil kategoriye 1 milyon TL, turuncu kategoriye 600 bin TL, gri kategoridekilere ise 300 bin TL'ye varan para Ã¶dÃ¼lÃ¼ veriliyor.
Ä°hbarlarÄ±yla terÃ¶ristlerin yakalanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olanlara bugÃ¼ne kadar yaklaÅŸÄ±k 12,5 milyon lira Ã¶dÃ¼l verildi.
TerÃ¶r Arananlar Listesi'nin oluÅŸturulduÄŸu 28 Ekim 2015'ten itibaren vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yapÄ±lan baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar sonucunda kÄ±rmÄ±zÄ± listeden 3, mavi listeden 13, yeÅŸil listeden 22, turuncudan 15, gri listeden ise 112 olmak Ã¼zere toplam 165 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin 5'i sol, 149'u bÃ¶lÃ¼cÃ¼, 9'u dini istismar eden ve ikisi de FETÃ–/PDY Ã¼yesi olarak kayÄ±tlarda yer aldÄ±.
HSK 2. Dairesi, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 17 hakim ve savcÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmasÄ±na karar verdi
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sÃ¼rdÃ¼ren lodos, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara neden oluyor.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§ak yakalandÄ±.
FETÃ– kapsamÄ±nda yargÄ±lanan Altan kardeÅŸler ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu tutuklu 6 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
ÃœskÃ¼dar'da hayÄ±rseverlerin katkÄ±larÄ±yla yapÄ±lan Åžemsi Sivasi Camisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni, Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸladÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca Deniz YÃ¼cel hakkÄ±nda 18 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°lker Deniz YÃ¼cel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, YÃ¼cel'in tahliyesine karar verdi.
Suriye'de iki yÄ±ldÄ±r silahlÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼ten PYD/YPJ'li kadÄ±n terÃ¶rist, ikna Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§arak Hakkari'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu
Ã‡iÄŸli/Ä°zmir 2'nci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan tecrÃ¼be uÃ§uÅŸu iÃ§in kalkan eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. UÃ§ak kazasÄ±nda 2 pilot ÅŸehit oldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "(ABD ile) Ä°liÅŸkilerimizi normalleÅŸtirme konusunda bir anlayÄ±ÅŸa vardÄ±k" dedi
Ankara'da Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda meydana gelen patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 14 kiÅŸiden 7'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca Ankara'da 6 Mart'ta yapÄ±lacak aÃ§Ä±k artÄ±rma ile Kuzey Kent Projesi'ndeki 250 konut, satÄ±ÅŸa sunulacak
GÃ¼ncellenen TerÃ¶r Arananlar Listesi'nde 5 ayrÄ± kategoride aranan terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 879'a yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
Makedonyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼pâ€™te Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen ÅŸair, yazar, sanatÃ§Ä± ve bilim adamlarÄ±na yÃ¶nelik "saygÄ± gecesi" dÃ¼zenlendi.
Ã‡ankÄ±rÄ± Ã–zel Harekat Polis EÄŸitim Merkezi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe baÄŸlÄ± 4 ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kuruldu. DoÄŸrudan merkeze baÄŸlÄ± taÅŸra teÅŸkilatÄ± olarak Trabzon, Malatya, Ä°zmir ve Konya'da Ã–zel Harekat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klere baÄŸlÄ± dÃ¶rder ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Akdeniz'de sabah saatlerinde 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir depremin meydana geldiÄŸi bildirildi
Amerika Cerrahi DergahÄ± ÅŸeyhi Tosun Bekir BayraktaroÄŸlu'nun 92 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi