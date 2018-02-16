11:03, 16 Åžubat 2018 Cuma

TerÃ¶r Arananlar Listesi'ne gÃ¼ncelleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ncellenen TerÃ¶r Arananlar Listesi'nde, 5 ayrÄ± kategoride aranan terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 879'a yÃ¼kseldi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r Arananlar Listesi'nde sol, bÃ¶lÃ¼cÃ¼, dini istismar eden ve FETÃ–/PDY Ã¶rgÃ¼tlerinden aranan terÃ¶ristlerin 5 kategoride yer aldÄ±ÄŸÄ± listelerdeki terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 879'a yÃ¼kseldi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD'nin eski lideri Salih MÃ¼slim ile THKP-Acilciler grubunun elebaÅŸÄ± MihraÃ§ Ural kÄ±rmÄ±zÄ±, SabancÄ± suikastÄ±nÄ±n faili Fehriye Erdal mavi, Grup Yorum'un Ã¼yeleri Selma ve Ä°nan Altun, Ali AracÄ± ve Ä°brahim GÃ¶kÃ§ek ise gri listede yer aldÄ±.

KÄ±rmÄ±zÄ± kategoride 135, mavi kategoride 77, yeÅŸil kategoride 77, turuncu kategoride 97, gri kategoride ise 492 terÃ¶rist aranÄ±yor. Aranan terÃ¶ristlerin 128'i sol Ã¶rgÃ¼t, 599'u bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, 72'isi dini istismar eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve 80'i de FETÃ–/PDY Ã¼yesi olarak kayÄ±tlarda bulunuyor.

KÄ±rmÄ±zÄ± listede aranan terÃ¶ristlerin 28'i sol, 89'u bÃ¶lÃ¼cÃ¼, 8'i dini istismar eden, 10'u ise Fetullah GÃ¼len ve Adil Ã–ksÃ¼z gibi isimlerin bulunduÄŸu FETÃ–/PDY Ã¼yesi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Mavi kategoride 16 sol, 16 bÃ¶lÃ¼cÃ¼, 31 dini istismar eden, 14 FETÃ–/PDY Ã¼yesi terÃ¶rist aranÄ±yor. Aranan 16 sol, 35 bÃ¶lÃ¼cÃ¼, 16 dini istismar eden, 10 FETÃ–/PDY Ã¼yesi terÃ¶rist ise YeÅŸil kategoride yer alÄ±yor. Gri listede ise 47 sol, 404 bÃ¶lÃ¼cÃ¼, 11 dini istismar eden, 30 FETÃ–/PDY Ã¼yesi terÃ¶rist bulunuyor.

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TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±na giren suÃ§larÄ±n faillerinin yakalanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olanlara verilecek Ã¶dÃ¼l hakkÄ±ndaki yÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, komisyon kararÄ± doÄŸrultusunda kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alan bir terÃ¶ristin yakalanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olanlara 4 milyon TL, mavi kategori iÃ§in 1,5 milyon TL, yeÅŸil kategoriye 1 milyon TL, turuncu kategoriye 600 bin TL, gri kategoridekilere ise 300 bin TL'ye varan para Ã¶dÃ¼lÃ¼ veriliyor.

Ä°hbarlarÄ±yla terÃ¶ristlerin yakalanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olanlara bugÃ¼ne kadar yaklaÅŸÄ±k 12,5 milyon lira Ã¶dÃ¼l verildi.

165 TERÃ–RÄ°ST ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

TerÃ¶r Arananlar Listesi'nin oluÅŸturulduÄŸu 28 Ekim 2015'ten itibaren vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yapÄ±lan baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar sonucunda kÄ±rmÄ±zÄ± listeden 3, mavi listeden 13, yeÅŸil listeden 22, turuncudan 15, gri listeden ise 112 olmak Ã¼zere toplam 165 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin 5'i sol, 149'u bÃ¶lÃ¼cÃ¼, 9'u dini istismar eden ve ikisi de FETÃ–/PDY Ã¼yesi olarak kayÄ±tlarda yer aldÄ±.