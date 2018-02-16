Ekvadorâ€™da domuz gribinden 84 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Trump'Ä±n seyahat yasaÄŸÄ± bir kez daha yargÄ±ya takÄ±ldÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ve 8 Ã¼lkeyi kapsayan son seyahat yasaÄŸÄ± temyiz mahkemesi tarafÄ±ndan "anayasaya aykÄ±rÄ±" bulundu ve "Ä°slam'Ä± lekelemeye yÃ¶nelik" bir adÄ±m olarak nitelendirildi.