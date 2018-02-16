TOKÄ° Ankara'da aÃ§Ä±k artÄ±rma ile konut satacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Toplu Konut Ä°daresi (TOKÄ°) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca Ankara'da 6 Mart'ta yapÄ±lacak aÃ§Ä±k artÄ±rma ile Kuzey Kent Projesi'ndeki 250 konut, satÄ±ÅŸa sunulacak.
TOKÄ° BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Turan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kent Projesi'nin Ankara'nÄ±n kuzeyinde 1 milyon 655 bin metrekare alan Ã¼zerine inÅŸa edildiÄŸini belirtti. Turan, "Yeni bir yaÅŸam alanÄ± olan ve farklÄ± gelir grubundan insanlarÄ± aynÄ± yerde buluÅŸturacak Kuzey Kent Projesi'nde ilk etapta 250 konutu aÃ§Ä±k artÄ±rma yÃ¶ntemi ile satÄ±ÅŸa sunacaÄŸÄ±z." dedi.
AÃ§Ä±k artÄ±rmanÄ±n 6 Mart'ta saat 11.00'de TOKÄ°'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Turan, yaptÄ±klarÄ± ve yapacaklarÄ± ihalelerinin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgisine "www.toki.gov.tr" adresinden ulaÅŸÄ±labileceÄŸini, ihaleye katÄ±lÄ±m ÅŸartlarÄ±, proje detaylarÄ± ve diÄŸer ayrÄ±ntÄ±larÄ±n internet sayfalarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Turan, aÃ§Ä±k arttÄ±rmaya sunulacak 250 konutun 176'sÄ±nÄ±n 3+1, 16'sÄ±nÄ±n 3+1 dubleks ve 58'inin ise 4+1 planÄ±nda inÅŸa edildiÄŸini sÃ¶yledi. KonutlarÄ±n 235 bin liradan baÅŸlayan fiyatlarla satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Turan, yÃ¼zde 10, yÃ¼zde 15, yÃ¼zde 25 peÅŸinat, 96, 108, 120 ay vade seÃ§enekleri ile Ã¶deme planÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
AÃ§Ä±k artÄ±rmaya iliÅŸkin bankacÄ±lÄ±k hizmetlerinin TÃ¼rkiye Halk BankasÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini sÃ¶yleyen Turan, "BaÅŸvurular/teminatlar TÃ¼rkiye Halk BankasÄ±nÄ±n tÃ¼m ÅŸubeleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile kabul edilecektir. AyrÄ±ca, aÃ§Ä±k artÄ±rma (teklif alma) gÃ¼nÃ¼nde de baÅŸvuru kabul edilecektir." bilgisini verdi.
Dar gelirli, konuta eriÅŸmekte zorlanan vatandaÅŸlarÄ± konut sahibi yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Turan, konut inÅŸaatÄ±nÄ±n yanÄ±nda ihtiyaÃ§ duyulan her alanda projeler Ã¼rettiklerini dile getirdi.
Kuzey Kent Projesi'nin Ankara yeni bir deÄŸer katacaÄŸÄ±na vurgulayan Turan, "Proje kapsamÄ±nda, toplam 5 bin 82 konut inÅŸa ediyoruz. Projemiz; iÃ§inde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ticari, kÃ¼ltÃ¼rel, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, spor, ibadet yapÄ±larÄ± ve tesisleri ile her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyaca cevap verirken Ankara'nÄ±n yaÅŸayan en bÃ¼yÃ¼k rekreasyon alanÄ± olacak." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Turan, 250 konutun satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ± Kuzey Kent Projesi'nde 0-5 yaÅŸ okul Ã¶ncesi Ã§ocuk grubundan Ã¼niversite genÃ§liÄŸine, kadÄ±nlardan erkeklere, tÃ¼m nÃ¼fus profillerine dÃ¶nÃ¼k sosyal alanlarÄ±n olduÄŸunu belirtti.
Turan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ankara'ya yeni bir deÄŸer katacak proje ile vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z yeÅŸil alanla daha Ã§ok buluÅŸacak. 700 bin metrekare alan Ã¼zerinde 76 bin aÄŸaÃ§, 5 milyon Ã§alÄ± yer alacak. Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± rekreasyon alanÄ±nda ise 23 farklÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte sÃ¼s havuzu, mÃ¼zik ve dans eÅŸliÄŸinde ses-Ä±ÅŸÄ±k ve su oyunu gÃ¶sterilenin yapÄ±lmasÄ±na imkan veren havuz, 2 giriÅŸ kapÄ±sÄ±, 21 restoran, 10 lokanta, 10 kafe, 817 araÃ§ kapasiteli aÃ§Ä±k otopark, yaÅŸlÄ±lar merkezi 5 bin kiÅŸilik amfi, nikah ve dÃ¼ÄŸÃ¼n salonu yer alacak.
Kuzey Kent Projemizi Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼tÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ±na cevap verecek ÅŸekilde inÅŸa ediyoruz. Proje iÃ§erisinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±, mini futbol sahasÄ±, basketbol oyun alanÄ±, basketbol antrenman sahasÄ±, voleybol sahasÄ±, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, aÃ§Ä±k ve kapalÄ± yÃ¼zme havuzlarÄ± olacak. AyrÄ±ca, Ã§ocuk oyun alanlarÄ±, eÄŸitici oyun duvarlarÄ±, Ã§ocuk yÃ¼zme havuzu, spor alanlarÄ± ve geniÅŸ yeÅŸil alanlar ile Ã§ocuklarÄ±mÄ±z yeÅŸille iÃ§ iÃ§e bir yaÅŸama kavuÅŸacak."
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