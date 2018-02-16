11:23, 16 Åžubat 2018 Cuma

MÄ±sÄ±r ordusunun Sina'daki operasyonlarÄ±nda sekizinci gÃ¼n



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MÄ±sÄ±r ordusunun Sina'daki operasyonlarÄ±nÄ±n sekizinci gÃ¼nÃ¼nde 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 224 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'daki "2018 Sina Operasyonu"nunÂ sekizinci gÃ¼nÃ¼nde Ã¼lke genelinde 3 silahlÄ± militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 224'Ã¼nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. MÄ±sÄ±r ordusu resmi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Temir er-Rifai, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kuzey ve orta kesimleri ile tÃ¼m stratejik bÃ¶lgelerde devam eden operasyonlarÄ±n sekizinci gÃ¼nÃ¼nde 3 silahlÄ± militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 224'Ã¼nÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 28 patlayÄ±cÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi ve 68 hedefin vurulduÄŸu" belirtildi. Åžu ana kadar operasyonlarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len militanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 56'ya, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n ise 909 'a yÃ¼kseldiÄŸi kaydedildi. MÄ±sÄ±r SilahlÄ± Kuvvetleri, 9 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ Sina YarÄ±madasÄ±'ndaki terÃ¶r unsurlarÄ±na karÅŸÄ± kara, hava ve deniz birliklerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "2018 Sina Operasyonu"nu baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â

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