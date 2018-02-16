Yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilacÄ± satan Amazon'a 1,2 milyon dolar ceza

EPA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2014 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan soruÅŸturma sonunda ABD'de bÃ¶cek ilacÄ± satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasaklayan yasalarÄ± neredeyse 4 bin defa ihlal eden Amazon ile anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AnlaÅŸma uyarÄ±nca 1,2 milyon dolar ceza Ã¶demesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan Amazon'un, sitesinde yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilacÄ± satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmayÄ± kabul ettiÄŸi ve satÄ±cÄ±larÄ± daha titiz takip etme sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi kaydedildi.
Amazon'da satÄ±lan bÃ¶cek ilaÃ§larÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ithal edildiÄŸi ve sahte etiketlendirildiÄŸi ifade edildi.
Åžirketin aynÄ± zamanda 2013-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilaÃ§larÄ±nÄ± satÄ±n alan mÃ¼ÅŸterilere ulaÅŸarak paralarÄ±nÄ± iade ve Ã¼rÃ¼nleri imhaya ikna edeceÄŸi bildirildi.
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle BaÄŸdat'ta bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri sular altÄ±nda kaldÄ±.
Tacikistan'da Ã¼lke yararÄ±na katkÄ±da bulunanlara verilmek Ã¼zere yeni bir demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ tesis edildi
KÄ±rgÄ±zistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, milli sembol olan Ak KalpaklarÄ±n Ã¼lkeye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± teklif etti.
Ä°srail polisinin BaÅŸbakan Netanyahu hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± ve savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ± tavsiyesinde bulunmasÄ±, Ã¼lke siyasetinin bundan nasÄ±l etkileneceÄŸi sorusunu da beraberinde getirdi.
Afganistan parlamentosunda Åžanghay Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne katÄ±lma konusunda uzlaÅŸÄ± saÄŸlanamadÄ±
SOCAR, Arnavutluk'un Albgaz ÅŸirketi, Arnavutluk, KaradaÄŸ ve HÄ±rvatistan doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±cÄ± ÅŸirketleri arasÄ±nda yeni doÄŸalgaz hatlarÄ±nÄ±n projelendirilmesi konusunda iki anlaÅŸmalar imzalandÄ±.
Balkan rotasÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerine ilerlemeye devam eden muhacirler, son dÃ¶nemde Bosna Hersek'e yÃ¶neldi.
Pakistan ordusu, iÅŸgal altÄ±ndaki KeÅŸmir'de, Hint keskin niÅŸancÄ±nÄ±n okul servisini hedef alan saldÄ±rÄ±sÄ±na misilleme olarak Hindistan'a ait bir kontrol noktasÄ±nÄ± "imha ettiÄŸini" aÃ§Ä±kladÄ±
ABD'de Ã‡evre Koruma AjansÄ± (EPA), e-ticaret ÅŸirketi Amazon'a yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilacÄ± satÄ±ÅŸÄ±ndan 1,2 milyon dolar ceza verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
MÄ±sÄ±r ordusunun Sina'daki operasyonlarÄ±nÄ±n sekizinci gÃ¼nÃ¼nde 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 224 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ekvadorâ€™da son Ã¼Ã§ ayda domuz gribi nedeniyle 84 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Savunma Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Atiyye, Ä°ngiliz heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
K1 askeri Ã¼ssÃ¼nde bulunan mÃ¼himmat deposunda Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ± infilak etti
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DoÄŸu Asya SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Uygurlara geÃ§ici koruma saÄŸlamasÄ±nÄ± istedi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ve 8 Ã¼lkeyi kapsayan son seyahat yasaÄŸÄ± temyiz mahkemesi tarafÄ±ndan "anayasaya aykÄ±rÄ±" bulundu ve "Ä°slam'Ä± lekelemeye yÃ¶nelik" bir adÄ±m olarak nitelendirildi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah, Moskovaâ€™da bir araya geldi.