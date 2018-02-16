11:27, 16 Åžubat 2018 Cuma

Yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilacÄ± satan Amazon'a 1,2 milyon dolar ceza





ABD'de Ã‡evre Koruma AjansÄ± (EPA), e-ticaret ÅŸirketi Amazon'a yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilacÄ± satÄ±ÅŸÄ±ndan 1,2 milyon dolar ceza verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi EPA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2014 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan soruÅŸturma sonunda ABD'de bÃ¶cek ilacÄ± satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasaklayan yasalarÄ± neredeyse 4 bin defa ihlal eden Amazon ile anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AnlaÅŸma uyarÄ±nca 1,2 milyon dolar ceza Ã¶demesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan Amazon'un, sitesinde yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilacÄ± satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmayÄ± kabul ettiÄŸi ve satÄ±cÄ±larÄ± daha titiz takip etme sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi kaydedildi. Amazon'da satÄ±lan bÃ¶cek ilaÃ§larÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ithal edildiÄŸi ve sahte etiketlendirildiÄŸi ifade edildi. Åžirketin aynÄ± zamanda 2013-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilaÃ§larÄ±nÄ± satÄ±n alan mÃ¼ÅŸterilere ulaÅŸarak paralarÄ±nÄ± iade ve Ã¼rÃ¼nleri imhaya ikna edeceÄŸi bildirildi.

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