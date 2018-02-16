12:11, 16 Åžubat 2018 Cuma

Pakistan, Hindistan'a ait kontrol noktasÄ±nÄ± 'imha etti'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan ordusu, Hindistan iÅŸgali altÄ±ndaki KeÅŸmir'de, imha edilen kontrol noktasÄ±nda 5 Hint askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. Kontrol noktasÄ±na saldÄ±rÄ±nÄ±n, Hint keskin niÅŸancÄ±nÄ±n okul servisini hedef almasÄ±na misilleme olduÄŸu belirtildi.



Pakistan ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral AsÄ±f Gafur ve diÄŸer yetkililer, dÃ¼nÂ KeÅŸmir'in Pakistan'a baÄŸlÄ± kesiminde okul servisini hedef alan keskin niÅŸancÄ± ateÅŸine misilleme olarakÂ gece Tatta Pani kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±ndaki kontrol noktasÄ±nÄ±n "imha edildiÄŸini" bildirdi.Â

Kontrol noktasÄ±nda 5 Hint askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Gafur, Pakistan'Ä±n "Hindistan'Ä±n masum vatandaÅŸlara yÃ¶nelik terÃ¶rizmine" daima yanÄ±t vereceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Keskin niÅŸancÄ± ateÅŸinde okul servisinin ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, Ã§ocuklardan Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžahid Han Abbasi okul servisini hedef alan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak, "Bu tÃ¼r ahlak dÄ±ÅŸÄ± ve nedensiz eylemler, masum Ã¶ÄŸrencileri hedef alarak Cenevre AnlaÅŸmasÄ±nÄ± ihlal etmeyi sÃ¼rdÃ¼ren Hindistan'Ä±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor." ifadesini kullandÄ±.Â

Hindistan ise Pakistan'Ä±n iddialarÄ±nÄ± reddederek, dÃ¼n herhangi bir ateÅŸkes ihlali yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

KEÅžMÄ°R SORUNU

Ä°ngiltere, 1947'de Hindistan'dan Ã§ekilirken, prenslik ÅŸeklinde yÃ¶netilen KeÅŸmirâ€™i Hindistan ya da Pakistan'la birleÅŸme konusunda serbest bÄ±raktÄ±. NÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä± MÃ¼slÃ¼man olan KeÅŸmir halkÄ± 1947'de Pakistan'a katÄ±lmaktan yana tavÄ±r alsa da dÃ¶nemin prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleÅŸmeye karar verdi. Karara, MÃ¼slÃ¼man KeÅŸmir halkÄ± karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Pakistan ve Hindistan'Ä±n bÃ¶lgeye asker gÃ¶ndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lke, yine aynÄ± nedenle 1965 ve 1999'da savaÅŸa gitti.

KeÅŸmir'in yÃ¼zde 45'i Hindistan'Ä±n, yÃ¼zde 35'i Pakistan'Ä±n kontrolÃ¼nde. BÃ¶lgenin yÃ¼zde 20'sine ise Ã‡in hakim. Hindistan iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgeleri "Cammu KeÅŸmir" eyaleti adÄ± altÄ±nda kendine baÄŸladÄ±. Cammu KeÅŸmir, ÅŸu anda Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun Ã§oÄŸunlukta bulunduÄŸu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolÃ¼ altÄ±ndaki KeÅŸmir'e "Azad KeÅŸmir (BaÄŸÄ±msÄ±z KeÅŸmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki Ã¶zerk bÃ¶lge statÃ¼sÃ¼ verdi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 1948â€™den itibaren aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla KeÅŸmir'in askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve geleceÄŸinin halkoyuyla belirlenmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Hindistan halk oylamasÄ±na sÄ±cak bakmazken Pakistan BMGK kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istiyor.Â