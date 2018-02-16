Pakistan, Hindistan'a ait kontrol noktasÄ±nÄ± 'imha etti'

Pakistan ordusu, Hindistan iÅŸgali altÄ±ndaki KeÅŸmir'de, imha edilen kontrol noktasÄ±nda 5 Hint askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu. Kontrol noktasÄ±na saldÄ±rÄ±nÄ±n, Hint keskin niÅŸancÄ±nÄ±n okul servisini hedef almasÄ±na misilleme olduÄŸu belirtildi.
Pakistan ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral AsÄ±f Gafur ve diÄŸer yetkililer, dÃ¼nÂ KeÅŸmir'in Pakistan'a baÄŸlÄ± kesiminde okul servisini hedef alan keskin niÅŸancÄ± ateÅŸine misilleme olarakÂ gece Tatta Pani kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±ndaki kontrol noktasÄ±nÄ±n "imha edildiÄŸini" bildirdi.Â
Kontrol noktasÄ±nda 5 Hint askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Gafur, Pakistan'Ä±n "Hindistan'Ä±n masum vatandaÅŸlara yÃ¶nelik terÃ¶rizmine" daima yanÄ±t vereceÄŸini sÃ¶yledi.Â
Keskin niÅŸancÄ± ateÅŸinde okul servisinin ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, Ã§ocuklardan Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžahid Han Abbasi okul servisini hedef alan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak, "Bu tÃ¼r ahlak dÄ±ÅŸÄ± ve nedensiz eylemler, masum Ã¶ÄŸrencileri hedef alarak Cenevre AnlaÅŸmasÄ±nÄ± ihlal etmeyi sÃ¼rdÃ¼ren Hindistan'Ä±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya koyuyor." ifadesini kullandÄ±.Â
Hindistan ise Pakistan'Ä±n iddialarÄ±nÄ± reddederek, dÃ¼n herhangi bir ateÅŸkes ihlali yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Ä°ngiltere, 1947'de Hindistan'dan Ã§ekilirken, prenslik ÅŸeklinde yÃ¶netilen KeÅŸmirâ€™i Hindistan ya da Pakistan'la birleÅŸme konusunda serbest bÄ±raktÄ±. NÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä± MÃ¼slÃ¼man olan KeÅŸmir halkÄ± 1947'de Pakistan'a katÄ±lmaktan yana tavÄ±r alsa da dÃ¶nemin prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleÅŸmeye karar verdi. Karara, MÃ¼slÃ¼man KeÅŸmir halkÄ± karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Pakistan ve Hindistan'Ä±n bÃ¶lgeye asker gÃ¶ndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lke, yine aynÄ± nedenle 1965 ve 1999'da savaÅŸa gitti.
KeÅŸmir'in yÃ¼zde 45'i Hindistan'Ä±n, yÃ¼zde 35'i Pakistan'Ä±n kontrolÃ¼nde. BÃ¶lgenin yÃ¼zde 20'sine ise Ã‡in hakim. Hindistan iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgeleri "Cammu KeÅŸmir" eyaleti adÄ± altÄ±nda kendine baÄŸladÄ±. Cammu KeÅŸmir, ÅŸu anda Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun Ã§oÄŸunlukta bulunduÄŸu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolÃ¼ altÄ±ndaki KeÅŸmir'e "Azad KeÅŸmir (BaÄŸÄ±msÄ±z KeÅŸmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki Ã¶zerk bÃ¶lge statÃ¼sÃ¼ verdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 1948â€™den itibaren aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla KeÅŸmir'in askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve geleceÄŸinin halkoyuyla belirlenmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Hindistan halk oylamasÄ±na sÄ±cak bakmazken Pakistan BMGK kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istiyor.Â
AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle BaÄŸdat'ta bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri sular altÄ±nda kaldÄ±.
Tacikistan'da Ã¼lke yararÄ±na katkÄ±da bulunanlara verilmek Ã¼zere yeni bir demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ tesis edildi
KÄ±rgÄ±zistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, milli sembol olan Ak KalpaklarÄ±n Ã¼lkeye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± teklif etti.
Ä°srail polisinin BaÅŸbakan Netanyahu hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± ve savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ± tavsiyesinde bulunmasÄ±, Ã¼lke siyasetinin bundan nasÄ±l etkileneceÄŸi sorusunu da beraberinde getirdi.
Afganistan parlamentosunda Åžanghay Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne katÄ±lma konusunda uzlaÅŸÄ± saÄŸlanamadÄ±
SOCAR, Arnavutluk'un Albgaz ÅŸirketi, Arnavutluk, KaradaÄŸ ve HÄ±rvatistan doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±cÄ± ÅŸirketleri arasÄ±nda yeni doÄŸalgaz hatlarÄ±nÄ±n projelendirilmesi konusunda iki anlaÅŸmalar imzalandÄ±.
Balkan rotasÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerine ilerlemeye devam eden muhacirler, son dÃ¶nemde Bosna Hersek'e yÃ¶neldi.
Pakistan ordusu, iÅŸgal altÄ±ndaki KeÅŸmir'de, Hint keskin niÅŸancÄ±nÄ±n okul servisini hedef alan saldÄ±rÄ±sÄ±na misilleme olarak Hindistan'a ait bir kontrol noktasÄ±nÄ± "imha ettiÄŸini" aÃ§Ä±kladÄ±
ABD'de Ã‡evre Koruma AjansÄ± (EPA), e-ticaret ÅŸirketi Amazon'a yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilacÄ± satÄ±ÅŸÄ±ndan 1,2 milyon dolar ceza verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
MÄ±sÄ±r ordusunun Sina'daki operasyonlarÄ±nÄ±n sekizinci gÃ¼nÃ¼nde 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 224 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ekvadorâ€™da son Ã¼Ã§ ayda domuz gribi nedeniyle 84 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Savunma Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Atiyye, Ä°ngiliz heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
K1 askeri Ã¼ssÃ¼nde bulunan mÃ¼himmat deposunda Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ± infilak etti
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DoÄŸu Asya SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Uygurlara geÃ§ici koruma saÄŸlamasÄ±nÄ± istedi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ve 8 Ã¼lkeyi kapsayan son seyahat yasaÄŸÄ± temyiz mahkemesi tarafÄ±ndan "anayasaya aykÄ±rÄ±" bulundu ve "Ä°slam'Ä± lekelemeye yÃ¶nelik" bir adÄ±m olarak nitelendirildi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah, Moskovaâ€™da bir araya geldi.