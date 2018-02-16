12:31, 16 Åžubat 2018 Cuma

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ile normalleÅŸmenin iÅŸaretini verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "(ABD ile) Ä°liÅŸkilerimizi normalleÅŸtirme konusunda bir anlayÄ±ÅŸa vardÄ±k" dedi.

Bir dizi ziyaret iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelen Tillerson ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Bu ziyareti Ã¶nemli ve faydalÄ± buluyoruz. Sadece ikili iliÅŸkiler deÄŸil, bÃ¶lgesel konulardaki yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z da deÄŸerlendirilmiÅŸtir.

DÃ¼n akÅŸamdan bu yana ortaya koyduÄŸumuz irade ile iliÅŸkilerimizi normalleÅŸtirme konusunda bir anlaÅŸmaya vardÄ±k. UmarÄ±m bu ziyaret sonrasÄ± iliÅŸkilerimizin tekrar rayÄ±na girmesi iÃ§in iki mÃ¼ttefik gibi gÃ¼veni yeniden tesis ederiz.

SorunlarÄ± ele alacaÄŸÄ±mÄ±z mekanizmalar oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Kurulacak mekanizmalar topu taca atmak deÄŸil.

Ä°liÅŸkilerimizin tekrar yoluna girmesi iÃ§in Ã¶nemli olan bu ziyaretler neticesinde birlikte geleceÄŸe yÃ¶nelik adÄ±mlar atarÄ±z ve neticeleri alÄ±rÄ±z. Ä°ki mÃ¼ttefik gibi bÃ¶lgesel iÅŸ birliÄŸimizi gÃ¼Ã§lendiririz.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra sÃ¶zÃ¼ alan Tillerson da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

TÃ¼rkiye-ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkiler son derece derin.

Sivil halka zarar gelmemesi iÃ§in TÃ¼rkiye'den bazÄ± ricalarÄ±mÄ±z var.