GÃ¼ncelleme: 12:40, 16 Åžubat 2018 Cuma

Ä°zmir'de eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼: 2 pilot ÅŸehit





Ã‡iÄŸli/Ä°zmir 2'nci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan tecrÃ¼be uÃ§uÅŸu iÃ§in kalkan eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. UÃ§ak kazasÄ±nda 2 pilot ÅŸehit oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir Ã‡iÄŸli'deki 2â€™nci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan kalkÄ±ÅŸÄ±ndan bir sÃ¼re sonra dÃ¼ÅŸen SF-260D eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±na ve iki pilotun naaÅŸlarÄ±na, havaalanÄ±nÄ±n 3 kilometre kuzeyinde ulaÅŸÄ±ldÄ±. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, saat 10.26â€™da konuÅŸlu bulunduÄŸu Ã‡iÄŸli/Ä°zmir 2â€™nci Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan tecrÃ¼be uÃ§uÅŸu amacÄ±yla iÃ§inde iki pilot ile kalkÄ±ÅŸ yapan bir SF-260D eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± ile saat 10.49 civarÄ±nda radar irtibatÄ±nÄ±n kesildiÄŸi bildirildi.Â BaÅŸlatÄ±lan arama kurtarma faaliyeti sonucunda, havaalanÄ±nÄ±n 3 kilometre kuzeyinde uÃ§aÄŸÄ±n enkazÄ±na ve iki pilotun naaÅŸlarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:Â "Kaza KÄ±rÄ±m Ä°lk DeÄŸerlendirme Heyeti tarafÄ±ndan bÃ¶lgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu elim kaza neticesinde ÅŸehadet mertebesine eriÅŸen kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet deÄŸerli aile fertlerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimize ve yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz."

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