13:03, 16 Åžubat 2018 Cuma

Muhacirlerin yeni duraÄŸÄ± Bosna Hersek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OrtadoÄŸu Ã¼lkelerinde devam eden savaÅŸ ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve daha iyi bir yaÅŸam umuduyla BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerine ulaÅŸmak isteyen muhacirlerin yeni duraÄŸÄ±Â Bosna HersekÂ oldu.

Balkan rotasÄ± olarak da bilinen Yunanistan, Makedonya, SÄ±rbistan, HÄ±rvatistan hattÄ±nÄ±n 9 Mart 2016'da kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerine ilerlemeye devam eden muhacirler, son dÃ¶nemde alternatif gÃ¼zergah olarak gÃ¶rdÃ¼kleri Bosna Hersek'e yÃ¶neldi.

Bosna Hersek'in HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n ÅŸehirlerine yÃ¶nelen muhacirlere, son gÃ¼nlerde baÅŸkent Saraybosna sokaklarÄ±nda da sÄ±klÄ±kla rastlanmaya baÅŸladÄ±.

Daha Ã¶nce bazÄ± imamlarÄ±n, soÄŸuktan korunmak iÃ§in camilerde kalmalarÄ±na izin verdiÄŸi muhacirlerin sayÄ±sÄ± son gÃ¼nlerde artÄ±nca birÃ§ok kiÅŸi ve kurum yardÄ±m iÃ§in seferber oldu.

Saraybosna yakÄ±nlarÄ±ndaki Semizovac beldesinde muhacirlerin kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±lan bir evde Suriye, Afganistan ve Libya'dan 35 kiÅŸi kalÄ±yor.

AfganistanlÄ± Yasir Miakheil (18), evinden Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã–nce Ä°ran, ardÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Yunanistan'a gittim. AmacÄ±m Ä°rlanda'daki akrabalarÄ±mÄ±n yanÄ±na gidebilmek. Bosna Hersek'e de SÄ±rbistan Ã¼zerinden geldim." dedi.

Bosna Hersek'e 10 gÃ¼n Ã¶nce geldiÄŸini anlatan Miakheil, burada insanlarÄ±n kendilerine yardÄ±m ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Suriyeli Fela Ahmed de Halep'teki evinden Ã¼Ã§ ay Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Halep yok edildi, geriye sadece ismi kaldÄ±." dedi.

Bosna Hersek'ten Slovenya'ya gitmek istediÄŸini aktaran Ahmed, "BurasÄ± gÃ¼zel bir Ã¼lke, ancak bizim iÃ§in imkanlar kÄ±sÄ±tlÄ±. KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yer Ã¶zel bir mÃ¼lkiyet. Yeterince yiyecek, giyecek ve saÄŸlÄ±k hizmeti alamÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

"BÄ°Z DE MUHACÄ°RDÄ°K"

Evde kalan muhacirlere yardÄ±m eden Husejin Sarajlic, "Ã–nemli olan bu insanlarÄ±n aÃ§ kalmamasÄ±. Bosna Hersek'e son dÃ¶nemde Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geldi. Biz de bir zamanlar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ydÄ±k. Onlara yardÄ±m etmeliyiz." ifadelerini kullandÄ±.

Bosna Hersek'te faaliyet gÃ¶steren Pomozi.ba isimli yardÄ±m kuruluÅŸundan Elvir Karalic de son dÃ¶nemde baÅŸkentte sayÄ±larÄ± artan muhacirlere yardÄ±m iÃ§in seferber olduklarÄ±nÄ± belirterek, muhacir merkezinde yer olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±k alanlarda kalan bu kiÅŸilere yiyecek yardÄ±mÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bosna Hersek'e girdikten sonra yasal prosedÃ¼r gereÄŸi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan bu kiÅŸiler, bir sÃ¼re muhacir merkezinde kaldÄ±ktan ve Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde serbest dolaÅŸabilecekleri belgeleri aldÄ±ktan sonra merkezden ayrÄ±lÄ±yor.

AldÄ±klarÄ± belgelerle rahatlÄ±kla Ã¼lke iÃ§inde seyahat edebilen muhacirlerin en yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerler ise HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n ÅŸehirler.

Son gÃ¼nlerde gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir ÅŸekilde artan muhacir sayÄ±sÄ± Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic'in de gÃ¼ndemindeydi. Zvizdic, muhacirlerin camilerde ve evlerde kaldÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar olduklarÄ±nÄ± belirterek, bu kiÅŸilere ellerinden geldiÄŸince insani yardÄ±mda bulunacaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Bosna Hersek'in binlerce muhacir kabul etme kapasitesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Zvizdic, "Zaten onlar burada kalmak deÄŸil, Avrupa Ã¼lkelerine gitmek istiyor. 100 civarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± kabul edecek merkezlerimiz var." dedi.

Zvizdic, muhacir sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle uluslararasÄ± kuruluÅŸlardan yardÄ±m isteyeceklerini, bu sayÄ±nÄ±n 20 bine Ã§Ä±kmasÄ± halinde AB'den yardÄ±m isteyeceklerini sÃ¶yledi.