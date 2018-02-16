DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:00, 16 Åžubat 2018 Cuma
Balkanlar
13:03, 16 Åžubat 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
Muhacirlerin yeni duraÄŸÄ± Bosna Hersek
Muhacirlerin yeni duraÄŸÄ± Bosna Hersek

Balkan rotasÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerine ilerlemeye devam eden muhacirler, son dÃ¶nemde Bosna Hersek'e yÃ¶neldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OrtadoÄŸu Ã¼lkelerinde devam eden savaÅŸ ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve daha iyi bir yaÅŸam umuduyla BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerine ulaÅŸmak isteyen muhacirlerin yeni duraÄŸÄ±Â Bosna HersekÂ oldu.

Balkan rotasÄ± olarak da bilinen Yunanistan, Makedonya, SÄ±rbistan, HÄ±rvatistan hattÄ±nÄ±n 9 Mart 2016'da kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerine ilerlemeye devam eden muhacirler, son dÃ¶nemde alternatif gÃ¼zergah olarak gÃ¶rdÃ¼kleri Bosna Hersek'e yÃ¶neldi.

Bosna Hersek'in HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n ÅŸehirlerine yÃ¶nelen muhacirlere, son gÃ¼nlerde baÅŸkent Saraybosna sokaklarÄ±nda da sÄ±klÄ±kla rastlanmaya baÅŸladÄ±.

Daha Ã¶nce bazÄ± imamlarÄ±n, soÄŸuktan korunmak iÃ§in camilerde kalmalarÄ±na izin verdiÄŸi muhacirlerin sayÄ±sÄ± son gÃ¼nlerde artÄ±nca birÃ§ok kiÅŸi ve kurum yardÄ±m iÃ§in seferber oldu.

Saraybosna yakÄ±nlarÄ±ndaki Semizovac beldesinde muhacirlerin kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±lan bir evde Suriye, Afganistan ve Libya'dan 35 kiÅŸi kalÄ±yor.

AfganistanlÄ± Yasir Miakheil (18), evinden Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã–nce Ä°ran, ardÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Yunanistan'a gittim. AmacÄ±m Ä°rlanda'daki akrabalarÄ±mÄ±n yanÄ±na gidebilmek. Bosna Hersek'e de SÄ±rbistan Ã¼zerinden geldim." dedi.

Bosna Hersek'e 10 gÃ¼n Ã¶nce geldiÄŸini anlatan Miakheil, burada insanlarÄ±n kendilerine yardÄ±m ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Suriyeli Fela Ahmed de Halep'teki evinden Ã¼Ã§ ay Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Halep yok edildi, geriye sadece ismi kaldÄ±." dedi.

Bosna Hersek'ten Slovenya'ya gitmek istediÄŸini aktaran Ahmed, "BurasÄ± gÃ¼zel bir Ã¼lke, ancak bizim iÃ§in imkanlar kÄ±sÄ±tlÄ±. KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yer Ã¶zel bir mÃ¼lkiyet. Yeterince yiyecek, giyecek ve saÄŸlÄ±k hizmeti alamÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

"BÄ°Z DE MUHACÄ°RDÄ°K"

Evde kalan muhacirlere yardÄ±m eden Husejin Sarajlic, "Ã–nemli olan bu insanlarÄ±n aÃ§ kalmamasÄ±. Bosna Hersek'e son dÃ¶nemde Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geldi. Biz de bir zamanlar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ydÄ±k. Onlara yardÄ±m etmeliyiz." ifadelerini kullandÄ±.

Bosna Hersek'te faaliyet gÃ¶steren Pomozi.ba isimli yardÄ±m kuruluÅŸundan Elvir Karalic de son dÃ¶nemde baÅŸkentte sayÄ±larÄ± artan muhacirlere yardÄ±m iÃ§in seferber olduklarÄ±nÄ± belirterek, muhacir merkezinde yer olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±k alanlarda kalan bu kiÅŸilere yiyecek yardÄ±mÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bosna Hersek'e girdikten sonra yasal prosedÃ¼r gereÄŸi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan bu kiÅŸiler, bir sÃ¼re muhacir merkezinde kaldÄ±ktan ve Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde serbest dolaÅŸabilecekleri belgeleri aldÄ±ktan sonra merkezden ayrÄ±lÄ±yor.

AldÄ±klarÄ± belgelerle rahatlÄ±kla Ã¼lke iÃ§inde seyahat edebilen muhacirlerin en yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerler ise HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n ÅŸehirler.

Son gÃ¼nlerde gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir ÅŸekilde artan muhacir sayÄ±sÄ± Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic'in de gÃ¼ndemindeydi. Zvizdic, muhacirlerin camilerde ve evlerde kaldÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar olduklarÄ±nÄ± belirterek, bu kiÅŸilere ellerinden geldiÄŸince insani yardÄ±mda bulunacaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Bosna Hersek'in binlerce muhacir kabul etme kapasitesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Zvizdic, "Zaten onlar burada kalmak deÄŸil, Avrupa Ã¼lkelerine gitmek istiyor. 100 civarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± kabul edecek merkezlerimiz var." dedi.

Zvizdic, muhacir sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle uluslararasÄ± kuruluÅŸlardan yardÄ±m isteyeceklerini, bu sayÄ±nÄ±n 20 bine Ã§Ä±kmasÄ± halinde AB'den yardÄ±m isteyeceklerini sÃ¶yledi.



Ä°lgili Konular Bosna Hersek
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Balkanlar Haberleri
BaÄŸdat'ta ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ baskÄ±nlara yol aÃ§tÄ±
BaÄŸdat'ta ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ baskÄ±nlara yol aÃ§tÄ±

AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle BaÄŸdat'ta bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri sular altÄ±nda kaldÄ±.
Tacikistan da demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilecek
Tacikistanâ€™da demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilecek

Tacikistan'da Ã¼lke yararÄ±na katkÄ±da bulunanlara verilmek Ã¼zere yeni bir demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ tesis edildi
KÄ±rgÄ±zistan da Ak Kalpak ithalatÄ± yasaÄŸÄ± Ã¶nerisi
KÄ±rgÄ±zistanâ€™da Ak Kalpak ithalatÄ± yasaÄŸÄ± Ã¶nerisi

KÄ±rgÄ±zistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, milli sembol olan Ak KalpaklarÄ±n Ã¼lkeye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± teklif etti.
Netanyahu hakkÄ±ndaki yolsuzluk davasÄ±nda bilinmesi gerekenler
Netanyahu hakkÄ±ndaki yolsuzluk davasÄ±nda bilinmesi gerekenler

Ä°srail polisinin BaÅŸbakan Netanyahu hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± ve savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ± tavsiyesinde bulunmasÄ±, Ã¼lke siyasetinin bundan nasÄ±l etkileneceÄŸi sorusunu da beraberinde getirdi.
Afganistan'Ä±n ÅžÄ°Ã–'ye katÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±
Afganistan'Ä±n ÅžÄ°Ã–'ye katÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

Afganistan parlamentosunda Åžanghay Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne katÄ±lma konusunda uzlaÅŸÄ± saÄŸlanamadÄ±
SOCAR Arnavutluk doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ± projelendirecek
SOCAR, Arnavutluk doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ± projelendirecek

SOCAR, Arnavutluk'un Albgaz ÅŸirketi, Arnavutluk, KaradaÄŸ ve HÄ±rvatistan doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±cÄ± ÅŸirketleri arasÄ±nda yeni doÄŸalgaz hatlarÄ±nÄ±n projelendirilmesi konusunda iki anlaÅŸmalar imzalandÄ±.
Muhacirlerin yeni duraÄŸÄ± Bosna Hersek
Muhacirlerin yeni duraÄŸÄ± Bosna Hersek

Balkan rotasÄ±nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerine ilerlemeye devam eden muhacirler, son dÃ¶nemde Bosna Hersek'e yÃ¶neldi.
Pakistan Hindistan'a ait kontrol noktasÄ±nÄ± 'imha etti'
Pakistan, Hindistan'a ait kontrol noktasÄ±nÄ± 'imha etti'

Pakistan ordusu, iÅŸgal altÄ±ndaki KeÅŸmir'de, Hint keskin niÅŸancÄ±nÄ±n okul servisini hedef alan saldÄ±rÄ±sÄ±na misilleme olarak Hindistan'a ait bir kontrol noktasÄ±nÄ± "imha ettiÄŸini" aÃ§Ä±kladÄ±
Yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilacÄ± satan Amazon'a 1 2 milyon dolar
Yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilacÄ± satan Amazon'a 1,2 milyon dolar ceza

ABD'de Ã‡evre Koruma AjansÄ± (EPA), e-ticaret ÅŸirketi Amazon'a yasa dÄ±ÅŸÄ± bÃ¶cek ilacÄ± satÄ±ÅŸÄ±ndan 1,2 milyon dolar ceza verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
MÄ±sÄ±r ordusunun Sina'daki operasyonlarÄ±nda sekizinci gÃ¼n
MÄ±sÄ±r ordusunun Sina'daki operasyonlarÄ±nda sekizinci gÃ¼n

MÄ±sÄ±r ordusunun Sina'daki operasyonlarÄ±nÄ±n sekizinci gÃ¼nÃ¼nde 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 224 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ekvador da domuz gribinden 84 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ekvadorâ€™da domuz gribinden 84 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Ekvadorâ€™da son Ã¼Ã§ ayda domuz gribi nedeniyle 84 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Ä°ngiltere parlamento heyeti Katar'da
Ä°ngiltere parlamento heyeti Katar'da

Savunma Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Atiyye, Ä°ngiliz heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
KerkÃ¼k'te askeri Ã¼ste yangÄ±n
KerkÃ¼k'te askeri Ã¼ste yangÄ±n

K1 askeri Ã¼ssÃ¼nde bulunan mÃ¼himmat deposunda Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ± infilak etti
ABD'den Malezya'ya quot UygurlarÄ± koru quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
ABD'den Malezya'ya "UygurlarÄ± koru" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DoÄŸu Asya SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Uygurlara geÃ§ici koruma saÄŸlamasÄ±nÄ± istedi
Trump'Ä±n seyahat yasaÄŸÄ± bir kez daha yargÄ±ya takÄ±ldÄ±
Trump'Ä±n seyahat yasaÄŸÄ± bir kez daha yargÄ±ya takÄ±ldÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ve 8 Ã¼lkeyi kapsayan son seyahat yasaÄŸÄ± temyiz mahkemesi tarafÄ±ndan "anayasaya aykÄ±rÄ±" bulundu ve "Ä°slam'Ä± lekelemeye yÃ¶nelik" bir adÄ±m olarak nitelendirildi.
Putin ve ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Putin ve ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah, Moskovaâ€™da bir araya geldi.

Haberler

Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nde ilk adÄ±m
Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nde ilk adÄ±m

Saraybosna'daki Markale katliamÄ± kurbanlarÄ± unutulmadÄ±
Saraybosna'daki Markale katliamÄ± kurbanlarÄ± unutulmadÄ±

Bosna Hersek'te 'DÃ¼nya BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ GÃ¼nÃ¼' etkinliÄŸi
Bosna Hersek'te 'DÃ¼nya BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ GÃ¼nÃ¼' etkinliÄŸi

Mimar Sinan'Ä±n Bosna Hersek'teki imzasÄ±: Drina KÃ¶prÃ¼sÃ¼
Mimar Sinan'Ä±n Bosna Hersek'teki imzasÄ± Drina KÃ¶prÃ¼sÃ¼

Saraybosna-Belgrad Otoyolu iki gÃ¼zergahtan yapÄ±lacak
Saraybosna-Belgrad Otoyolu iki gÃ¼zergahtan yapÄ±lacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Vucic ve Ä°zzetbegovic'i kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Vucic ve Ä°zzetbegovic'i kabul etti

EndÃ¼lÃ¼s ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da Ä°slam ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n GeleceÄŸi
EndÃ¼lÃ¼s ve Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da Ä°slam ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n GeleceÄŸi

HÄ±rvat lider, BoÅŸnaklarÄ±n katledildiÄŸi kÃ¶yÃ¼ ziyaret etti
HÄ±rvat lider BoÅŸnaklarÄ±n katledildiÄŸi kÃ¶yÃ¼ ziyaret etti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 