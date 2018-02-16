SOCAR, Arnavutluk doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ± projelendirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan Devlet Petrol Åžirketi (SOCAR), GÃ¼ney Gaz Koridoru'nu Balkanlar'da birleÅŸtirecek ve Arnavutluk arazisinde inÅŸa edilecek doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ±n projelendirilmesini gerÃ§ekleÅŸtirecek.
SOCAR'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dÃ¼n BakÃ¼'de gerÃ§ekleÅŸtirilen GÃ¼ney Gaz Koridoru DanÄ±ÅŸma Kurulu 4. Bakanlar ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda, SOCAR, Arnavutluk'un Albgaz ÅŸirketi, Arnavutluk, KaradaÄŸ ve HÄ±rvatistan doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±cÄ± ÅŸirketleri arasÄ±nda yeni doÄŸalgaz hatlarÄ±nÄ±n projelendirilmesi konusunda iki anlaÅŸmalar imzalandÄ±.
SOCAR ve Albgaz arasÄ±ndaki anlaÅŸmaya gÃ¶re, GÃ¼ney Gaz Koridoru'ndan saÄŸlanacak doÄŸalgazÄ±n Arnavutluk'ta daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in Fier ve Vlora kentleri arasÄ±nda inÅŸa edilmesi planlanan boru hattÄ±nÄ±n projelendirmesini "Socar Balkan" hayata geÃ§irecek. BÃ¶ylece SOCAR ilk kez Balkan Ã¼lkelerinde mÃ¼hendislik hizmeti verecek.
Azerbaycan ve Arnavutluk hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda 2014'te imzalanan anlaÅŸma kapsamÄ±nda SOCAR, Arnavutluk topraklarÄ±nda doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mÄ± iÅŸlerinde danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapÄ±yor. Bu Ã§erÃ§evede Ã¼lkeye doÄŸalgaz saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Fier ve Vlora kentleri arasÄ±nda yeni hattÄ±n inÅŸa edilmesi planlanÄ±yor. Yeni hat, Fier yakÄ±nlarÄ±ndaki Trans-Adriyatik Boru HattÄ±'nÄ±n (TAP) kompresÃ¶r istasyonu ile Vlora'daki doÄŸalgaz fabrikasÄ±nÄ± birleÅŸtirecek. HattÄ±n uzunluÄŸu 40 kilometre, taÅŸÄ±ma kapasitesi ise ilk aÅŸamada yÄ±llÄ±k 1 milyar metrekÃ¼p olacak.
Arnavutluk, KaradaÄŸ ve HÄ±rvatistan doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±cÄ± ÅŸirketleri arasÄ±nda imzalanan diÄŸer anlaÅŸmaya gÃ¶re ise Ä°yon-Adriyatik DoÄŸalgaz Boru HattÄ±'nÄ±n (Ä°AP) projelendirilmesi iÃ§in ise yeni bir ÅŸirket kurulacak. SOCAR'Ä±n danÄ±ÅŸman olarak desteklediÄŸi Ä°AP projesi, TAP hattÄ±nÄ± HÄ±rvatistan'Ä±n doÄŸalgaz aÄŸÄ± ile birleÅŸtirecek. 249 kilometresi HÄ±rvatistan, 95 kilometresi KaradaÄŸ, 167 kilometresi de Arnavutluk'tan geÃ§ecek olan Ä°AP projesi Balkan Ã¼lkelerine yÄ±llÄ±k 5 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz iletilmesine olanak saÄŸlayacak.
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SOCAR, Arnavutluk'un Albgaz ÅŸirketi, Arnavutluk, KaradaÄŸ ve HÄ±rvatistan doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±cÄ± ÅŸirketleri arasÄ±nda yeni doÄŸalgaz hatlarÄ±nÄ±n projelendirilmesi konusunda iki anlaÅŸmalar imzalandÄ±.
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