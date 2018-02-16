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16:59, 16 Åžubat 2018 Cuma
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14:04, 16 Åžubat 2018 Cuma

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YPJ'li kadÄ±n terÃ¶rist gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu
YPJ'li kadÄ±n terÃ¶rist gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu

Suriye'de iki yÄ±ldÄ±r silahlÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼ten PYD/YPJ'li kadÄ±n terÃ¶rist, ikna Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§arak Hakkari'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'nin sÃ¶zde kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ± YPJ iÃ§inde silahlÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼ten kadÄ±n terÃ¶ristin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olduÄŸu bildirildi.

Hakkari ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Åžemdinli 34. Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerince, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"13 Åžubat gÃ¼nÃ¼ ilimiz Åžemdinli ilÃ§esi Derecik beldesi sÄ±nÄ±r hattÄ±nda, Suriye'de bulunan PYD/YPJ bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§inde 2 yÄ±ldÄ±r silahlÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren bir bayan bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu, kurulan irtibat ve ikna Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu teslim olmuÅŸtur.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



Ä°lgili Konular YPJ PKK pkk kck
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