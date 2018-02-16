14:16, 16 Åžubat 2018 Cuma

Deniz YÃ¼cel iÃ§in hem tahliye kararÄ± hem de iddianame





Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca Deniz YÃ¼cel hakkÄ±nda 18 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°lker Deniz YÃ¼cel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, YÃ¼cel'in tahliyesine karar verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca,Â Die Welt gazetesi muhabiriÂ Deniz YÃ¼celÂ hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±. SoruÅŸturma sonunda hazÄ±rlananÂ iddianamede, YÃ¼cel'in "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek" suÃ§larÄ±ndan 4 yÄ±ldan 18 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensip zaptÄ±yla, YÃ¼cel'inÂ tahliyesine karar verdi. Alman Die Welt Gazetesi TÃ¼rkiye temsilcisi Deniz YÃ¼cel, PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve halkÄ± kin ve nefrete sevk ettiÄŸi iddiasÄ±yla geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°stanbul 9 Sulh Ceza HakimliÄŸi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen sorgu ardÄ±ndan Deniz YÃ¼cel tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilmiÅŸti.Â

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