14:55, 16 Şubat 2018 Cuma

Üsküdar'daki Şemsi Sivasi Camisi ibadete açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, camilerin insana hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu öğreten, barış ve kardeşliğin, milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği yerler olduğunu belirterek, "Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz'da gördük. Tüm camilerimizden gelen sela sesleri bizi aynı hedefe yöneltti." dedi.

Üsküdar'da hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Şemsi Sivasi Camisi'nin açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Müftüsü Prof. Dr Hasan Kamil Yılmaz, caminin yapımında katkısı olan hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesi Bakan Yılmaz, camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla tokalaşarak sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Şemsi Sivasi Camisi'nin Üsküdar'a hayırlı olmasını diledi.

"Şehrin şehadet parmağı" minareleriyle bir başka güzel olan İstanbul'un, bugün bir minare daha kazandığını anlatan Yılmaz, caminin yapımında emeğe geçenlere teşekkür etti.

Allah'ın mescitlerini sadece Allah'a ve ahiret gününe inanan ve ancak Allah'tan korkan kimselerin imar edeceğini dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peygamberimiz Allah'ın rızasını gözeterek bir mescit inşa eden kimseye, Allah'ın da ona cennetten bir köşk hazırlayacağını buyuruyor. Hayırların en hayırlısı ahiret hayrıdır. Çünkü dünya geçici, ahiret ebedidir. Ebedi saadete ulaşmanın yolu bu dünyada çalışmaktan, Allah'ın kullarının rızasını kazanmaktan geçiyor. Kulların rızasını almak da onlara hizmetten geçiyor. Bugün burada kulların rızasının alınmasına vesile olan hizmetlerden birinin örneğini görüyoruz. Mescitler yeryüzünde Allah'ın evleridir. Dünya hayatının ışığı, ziyası ve nurudur. Camiler bulunduğu bölgeye huzur ve güven verir. Camiler hem ibadet hem de eğitim ve kültür mekanlarıdır. İslam kültürünün de en zahiri göstergesidir. Nerede cami görsek biliriz ki İslam orada yaşanır ve orada müminler vardır. Camiler insana hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu öğreten, barış ve kardeşliğin, milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği yerlerdir. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz'da gördük. Tüm camilerimizden gelen sela sesleri bizi aynı hedefe yöneltti."

Bakan Yılmaz, camiye adını veren Şemsi Sivasi Hazretleri'nin bu milletin önemli değerlerinden olduğunu belirterek, "Şemsettin Ahmet Sivasi Hazretleri, zahiri ve batıni ilimlere vakıf, ilim ve irfan sahibi halvetiye yoluna mensup Şemsiye kolunun da kurucusudur. Hazreti Şeyh ömrünün büyük bir kısmını Sivas'ta geçirmiş, kabri de Sivas'tadır. Çeşitli ilimlerde 40'a yakın eseri vardır. Farsça ve Arapça dil bilgisi kitaplarıyla birlikte birçok tercümeleri de bulunmaktadır. Şiirlerinde Şemsi mahlasını kullanır." bilgisini verdi.

Camilerin vatanın tapusu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Camilerde ezanlar okunduğu, al yıldızlı al bayrak dalgalandığı sürece bu topraklarda ilelebet hür yaşayacağız. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin." dedi.

Konuşmanın ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr Hasan Kamil Yılmaz tarafından yapılan dua sonrası Bakan Yılmaz ve beraberindekiler tarafından caminin açılış kurdelesi kesildi.

Yılmaz ve beraberindekiler, cuma namazını da burada kıldı.