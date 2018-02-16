Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:00, 16 Şubat 2018 Cuma
Güncel
14:55, 16 Şubat 2018 Cuma

  • Paylaş
Üsküdar'daki Şemsi Sivasi Camisi ibadete açıldı
Üsküdar'daki Şemsi Sivasi Camisi ibadete açıldı

Üsküdar'da hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Şemsi Sivasi Camisi'nin açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, camilerin insana hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu öğreten, barış ve kardeşliğin, milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği yerler olduğunu belirterek, "Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz'da gördük. Tüm camilerimizden gelen sela sesleri bizi aynı hedefe yöneltti." dedi.

Üsküdar'da hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Şemsi Sivasi Camisi'nin açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Müftüsü Prof. Dr Hasan Kamil Yılmaz, caminin yapımında katkısı olan hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesi Bakan Yılmaz, camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla tokalaşarak sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Şemsi Sivasi Camisi'nin Üsküdar'a hayırlı olmasını diledi.

"Şehrin şehadet parmağı" minareleriyle bir başka güzel olan İstanbul'un, bugün bir minare daha kazandığını anlatan Yılmaz, caminin yapımında emeğe geçenlere teşekkür etti.

Allah'ın mescitlerini sadece Allah'a ve ahiret gününe inanan ve ancak Allah'tan korkan kimselerin imar edeceğini dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peygamberimiz Allah'ın rızasını gözeterek bir mescit inşa eden kimseye, Allah'ın da ona cennetten bir köşk hazırlayacağını buyuruyor. Hayırların en hayırlısı ahiret hayrıdır. Çünkü dünya geçici, ahiret ebedidir. Ebedi saadete ulaşmanın yolu bu dünyada çalışmaktan, Allah'ın kullarının rızasını kazanmaktan geçiyor. Kulların rızasını almak da onlara hizmetten geçiyor. Bugün burada kulların rızasının alınmasına vesile olan hizmetlerden birinin örneğini görüyoruz. Mescitler yeryüzünde Allah'ın evleridir. Dünya hayatının ışığı, ziyası ve nurudur. Camiler bulunduğu bölgeye huzur ve güven verir. Camiler hem ibadet hem de eğitim ve kültür mekanlarıdır. İslam kültürünün de en zahiri göstergesidir. Nerede cami görsek biliriz ki İslam orada yaşanır ve orada müminler vardır. Camiler insana hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu öğreten, barış ve kardeşliğin, milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği yerlerdir. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz'da gördük. Tüm camilerimizden gelen sela sesleri bizi aynı hedefe yöneltti."

Bakan Yılmaz, camiye adını veren Şemsi Sivasi Hazretleri'nin bu milletin önemli değerlerinden olduğunu belirterek, "Şemsettin Ahmet Sivasi Hazretleri, zahiri ve batıni ilimlere vakıf, ilim ve irfan sahibi halvetiye yoluna mensup Şemsiye kolunun da kurucusudur. Hazreti Şeyh ömrünün büyük bir kısmını Sivas'ta geçirmiş, kabri de Sivas'tadır. Çeşitli ilimlerde 40'a yakın eseri vardır. Farsça ve Arapça dil bilgisi kitaplarıyla birlikte birçok tercümeleri de bulunmaktadır. Şiirlerinde Şemsi mahlasını kullanır." bilgisini verdi.

Camilerin vatanın tapusu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Camilerde ezanlar okunduğu, al yıldızlı al bayrak dalgalandığı sürece bu topraklarda ilelebet hür yaşayacağız. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin." dedi.

Konuşmanın ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr Hasan Kamil Yılmaz tarafından yapılan dua sonrası Bakan Yılmaz ve beraberindekiler tarafından caminin açılış kurdelesi kesildi.

Yılmaz ve beraberindekiler, cuma namazını da burada kıldı.



İlgili Konular Şemsi Sivasi Camisi Üsküdar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
HSK'dan 17 hakim ve savcıyı açığa alma kararı
HSK'dan 17 hakim ve savcıyı açığa alma kararı

HSK 2. Dairesi, FETÖ soruşturmaları kapsamında 17 hakim ve savcının açığa alınmasına karar verdi
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Edirne'de 94 sığınmacı yakalandı
Edirne'de 94 sığınmacı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 94 sığınmacı ve kaçak yakalandı.
Altan kardeşler ve Ilıcak'a müebbet hapis
Altan kardeşler ve Ilıcak'a müebbet hapis

FETÖ kapsamında yargılanan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Üsküdar'daki Şemsi Sivasi Camisi ibadete açıldı
Üsküdar'daki Şemsi Sivasi Camisi ibadete açıldı

Üsküdar'da hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Şemsi Sivasi Camisi'nin açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Deniz Yücel için hem tahliye kararı hem de iddianame
Deniz Yücel için hem tahliye kararı hem de iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İlker Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, Yücel'in tahliyesine karar verdi.
YPJ'li kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
YPJ'li kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Suriye'de iki yıldır silahlı faaliyet yürüten PYD/YPJ'li kadın terörist, ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
İzmir'de eğitim uçağı düştü 2 pilot şehit
İzmir'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit

Çiğli/İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu için kalkan eğitim uçağı düştü. Uçak kazasında 2 pilot şehit oldu.
Çavuşoğlu ABD ile normalleşmenin işaretini verdi
Çavuşoğlu, ABD ile normalleşmenin işaretini verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD ile) İlişkilerimizi normalleştirme konusunda bir anlayışa vardık" dedi
Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamaya ilişkin 7 tutuklama
Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamaya ilişkin 7 tutuklama

Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 7'sinin tutuklandığı bildirildi
TOKİ Ankara'da açık artırma ile konut satacak
TOKİ Ankara'da açık artırma ile konut satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ankara'da 6 Mart'ta yapılacak açık artırma ile Kuzey Kent Projesi'ndeki 250 konut, satışa sunulacak
Terör Arananlar Listesi'ne güncelleme
Terör Arananlar Listesi'ne güncelleme

Güncellenen Terör Arananlar Listesi'nde 5 ayrı kategoride aranan terörist sayısının 879'a yükseldiği bildirildi
YEE'den Makedonya'nın önde gelen şahsiyetlerine saygı gecesi
YEE'den Makedonya'nın önde gelen şahsiyetlerine saygı gecesi

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Yunus Emre Enstitüsü tarafından ülkenin önde gelen şair, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına yönelik "saygı gecesi" düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında düzenleme
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında düzenleme

Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü kuruldu. Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Trabzon, Malatya, İzmir ve Konya'da Özel Harekat Müdürlüğü ile bu müdürlüklere bağlı dörder şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de sabah saatlerinde 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi
Amerika Cerrahi Dergahı şeyhi' Bekir Bayraktaroğlu vefat etti
'Amerika Cerrahi Dergahı şeyhi' Bekir Bayraktaroğlu vefat etti

Amerika Cerrahi Dergahı şeyhi Tosun Bekir Bayraktaroğlu'nun 92 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi

Haberler

Üsküdar'daki ölümlü otobüs kazasında şoför tutuklandı
Üsküdar'daki ölümlü otobüs kazasında şoför tutuklandı

İstanbul, âşıklarından birini daha kaybetmenin hüznünü yaşıyor
İstanbul şıklarından birini daha kaybetmenin hüznünü yaşıyor

Üsküdar'da Hilye-i Şerifeler sergisi açılacak
Üsküdar'da Hilye-i Şerifeler sergisi açılacak

Tanzimat sonrası Üsküdar’da neler değişti?
Tanzimat sonrası Üsküdar da neler değişti

21 Eylül Dünya Alzaymır Günü
21 Eylül Dünya Alzaymır Günü

“Büyük Türkistan-Türkiye Buluşması” Üsküdar'da gerçekleşti
Büyük Türkistan-Türkiye Buluşması Üsküdar'da gerçekleşti

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Üsküdar'daki sergide 25 Hilye-i Şerif sanatseverlerle buluşacak
Üsküdar'daki sergide 25 Hilye-i Şerif sanatseverlerle buluşacak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 