15:06, 16 Åžubat 2018 Cuma

Afganistan'Ä±n ÅžÄ°Ã–'ye katÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de Ã¼lkenin Åžanghay Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (ÅžÄ°Ã–) katÄ±lmasÄ± konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼.

Afganistan.ru sayfasÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, toplantÄ±ya Afganistan Parlamentosu Ã¼st kanadÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed Alam Izidyar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi baÅŸkanÄ± Faramarz Tamana, Kabil Ãœniversitesi profesÃ¶rÃ¼ Mesud, Ticaret odasÄ± baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Han Djanlar katÄ±ldÄ±.

Alam Izidyar konuÅŸmasÄ±nda Afgan yetkililer arasÄ±nda ÅžÄ°Ã–'ne katÄ±lma konusunda fikir birliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Izidyar Ã¼lkesinin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tam Ã¼yesi olmasÄ±na izin vermeyen birtakÄ±m sorunlarÄ±n olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Bununla birlikte bu problemlerin ne olduÄŸunu belirtmedi.

Alam Izidyar aynÄ± zamanda Afganistanâ€™Ä±n bu Ã¶rgÃ¼te katÄ±lmasÄ±nÄ±n tÃ¼m Ã¼ye Ã¼lkeler iÃ§in yararlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± savundu. Ona gÃ¶re, ÅžÄ°Ã– Ã¼yeliÄŸi Kabil hÃ¼kÃ¼metine terÃ¶rle mÃ¼cadele ve Ã¼lkenin iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahale konularÄ±nda Pakistan hÃ¼kÃ¼metine baskÄ± yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.

Buna ek olarak, Izidyar Afganistan'Ä±n ana destekÃ§ilerinin ABD ve NATO Ã¼lkeleri olmasÄ±na raÄŸmen bu alanda diÄŸer bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§lerin rolÃ¼nÃ¼n unutulmamasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

ToplantÄ±da ABD ve NATOâ€™nun Rusya ve Ã‡inâ€™e muhalefet etmesinin Afganistan iÃ§in bir sorun olduÄŸunu belirtildi.



