15:10, 16 Åžubat 2018 Cuma

Netanyahu hakkÄ±ndaki yolsuzluk davasÄ±nda bilinmesi gerekenler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ polisinin BaÅŸbakanÂ Binyamin NetanyahuÂ hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± ve savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ± tavsiyesinde bulunmasÄ±, Ã¼lke siyasetinin bundan nasÄ±l etkileneceÄŸi sorusunu da beraberinde getirdi.

Muhalefet iddianame hazÄ±rlanmasÄ± halinde baÅŸbakanÄ±n gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini savunurken,Â Â Netanyahuve destekÃ§ileri ise bÃ¶yle bir zaruret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Netanyahu hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlanÄ±p hazÄ±rlanmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki nihai kararÄ± ise BaÅŸsavcÄ± Avichai Mandelblit verecek.

Ä°srail polisi, 2016 yÄ±lÄ±nda "rÃ¼ÅŸvet, yolsuzluk ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma" ÅŸÃ¼phesi ile Netanyahu hakkÄ±nda iki farklÄ± soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Bu soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda Netanyahu polise 7 kez ifade verdi.

NETANYAHU: "NE YAPTIYSAM Ä°SRAÄ°L Ä°Ã‡Ä°N YAPTIM"

BaÅŸbakan Netanyahu ise polisin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n "asÄ±lsÄ±z" olduÄŸunu ve sonunda hiÃ§bir ÅŸey Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Ben bugÃ¼ne kadar ne yaptÄ±ysam Ä°srail'in Ã§Ä±karÄ± iÃ§in yaptÄ±m. BugÃ¼nden sonra da bunu yapacaÄŸÄ±m. Ä°srail'e liderlik etmeye devam edeceÄŸim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

HakkÄ±ndaki soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten emniyet birimlerinin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulayan Netanyahu, "EÄŸer ki sizi araÅŸtÄ±ran kiÅŸiler onlarÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± sÃ¶ylÃ¼yorsa, nasÄ±l tarafsÄ±z bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tebilirler?" ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¶revde bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde birÃ§ok suÃ§lama ve saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Netanyahu, kendisini gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma Ã§abalarÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu bunun da baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

KANUNLAR Ä°STÄ°FA ETMESÄ°NÄ° GEREKTÄ°RÄ°YOR MU?

Ä°srail'in sol eÄŸilimli Haaretz gazetesi, hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlanarak yolsuzluktan dava aÃ§Ä±lsa bile Netanyahu'nun gÃ¶revinden hukuken istifa etmek zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Koalisyon ortaÄŸÄ± olan partiler de Netanyahu'yu destekliyorlar.

BeÅŸ ortaklÄ± koalisyondaki hiÃ§bir parti hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekilme imasÄ±nda bulunmazken, hiÃ§bir bakan da Netanyahu'yu istifaya Ã§aÄŸÄ±rmadÄ±.

ÅžÄ°MDÄ° NE OLACAK?

Ä°srail basÄ±nÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, Netanyahu hakkÄ±ndaki sÃ¼reÃ§ yavaÅŸ ilerleyecek.

Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re, Ã¶ncelikle savcÄ±lar polisin sunduÄŸu delilleri gÃ¶zden geÃ§irecek. Daha sonra bunu Netanyahu'nun avukatÄ±na verecekler ve avukat baÅŸsavcÄ± ile bir oturum yapacak. Bu da Netanyahu'nun savunma heyetinin, "delillerin suÃ§lama iÃ§in yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" beyan etmesine olanak tanÄ±yacak.

Haberde, bu durumda Netanyahu hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlayÄ±p hazÄ±rlamama konusunun BaÅŸsavcÄ± Avichai Mandelblit'e kaldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AyrÄ±ca, Netanyahu'nun yoÄŸun programÄ± ve seyahatleri sebebiyle polis soruÅŸturmasÄ±nÄ±n beklenenden uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, olasÄ± bir iddianamenin hazÄ±rlanmasÄ± sÃ¼recinin de aynÄ± sebepten dolayÄ± uzun bir zaman alacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

NETANYAHU NE YAPACAK?

Muhalefet iddianame hazÄ±rlanmasÄ± halinde baÅŸbakanÄ±n gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini savunurken, Netanyahu ve destekÃ§ileri ise bÃ¶yle bir zaruret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.

Netanyahu, Tel Aviv'de Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlenen yerel yÃ¶netimler konferansÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Bakanlar, milletvekilleri ve yerel yÃ¶netimlerin baÅŸÄ±ndaki kiÅŸiler olarak bizler Ä°srail ve vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Koalisyonun istikrarlÄ± olduÄŸu konusunda sizi temin etmek istiyorum." diye konuÅŸtu.

BÃ¶ylece Netanyahu, muhaliflerine en azÄ±ndan kÄ±sa vadede gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.Â