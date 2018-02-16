Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:59, 16 Şubat 2018 Cuma
Kültür Sanat
15:26, 16 Şubat 2018 Cuma

  • Paylaş
Cemil Meriç 83 yıl önce Afrin için şiir yazmış
Cemil Meriç 83 yıl önce Afrin için şiir yazmış

Türk yazar, çevirmen ve fikir adamı Meriç'in "1935'te Afrin" adlı şiir yazdığı ortaya çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk yazar, çevirmen ve fikir adamı Cemil Meriç'in, "1935'te Afrin" adlı şiir kaleme aldığı ortaya çıktı.

Şiiri, Dil ve Edebiyat dergisinin şubat sayısının kapağına taşıyan Genel Yayın Yönetmeni Üzeyir İlbak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cemil Meriç ile henüz öğrenciyken tanıştığını anlattı.

İlbak, Meriç'in kızı Ümit Meriç'i de tanışıklıklarını belirterek, "Derginin son hazırlıklarını yaparken bir arkadaşım aradı ve 'Bir dönem Cemil Meriç ile ilgili araştırma yaparken, Afrin şiiri olduğundan bahsedildi. Şiirin bir kısmını ben de biliyorum.' dedi. Bildiği kısmı bana gönderdi. Bunun üzerine Ümit Meriç Hanımı aradım ve 'Cemil Meriç üstadın böyle bir şiiri varmış. Bu şiiri teyit etmemiz lazım.' dedim. 'Bana okur musunuz?' dedi. Ümit Meriç, 'Babam Cemil Meriç' adlı kitabını yayına hazırlıyor. Bu şiirin o kitapta da yer alacağını söyledi. 'Şu anda ben metin üzerinde çalışıyorum ve düzeltmelerini yapıyorum. Size okuyayım.' diyerek şiiri okudu. Ben de not alıp şiiri düzelttim." diye konuştu.

Cemil Meriç'in şiirinde, bölgenin coğrafi özelliklerine, iklimine, insan ilişkilerine vurgu yaptığını aktaran İlbak, şunları kaydetti:

"Cemil Meriç, Asi Nehri, Asi Nehri'nin etrafında yetişen ağaçların salınım biçimleri ve bunun üzerinden de bir aidiyet öngörmeye çalışmış. Yani yaşadıklarını ve izlediklerini anlatmış. Bugünü öngörmesi pek mümkün değildi. Daha sonraki hatıralarında da zaten Balkanlar'dan gelip o bölgeye götürülüşün acılarını anlatır. Yaşadığı acıları da anlatır. Bütün bunlar hem göç hem Cemil Meriç hem de coğrafyanın bütünlüğü ve aidiyeti noktasında bizi aydınlatıyor. Bize öngörüler sunuyor. Sonuçta Reyhanlı'dan oraya seslenme mesafesinde bir uzaklık var. Oraya kızlarımız gelin gidiyor. Biz oradan gelin alıyoruz. Dolayısıyla bu ilişkiler devam ediyor. İlişkiler devam ettiği için de gönül coğrafyasında olmamız gerektiği gibi bir temel düşünce var."

Üzeyir İlbak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na vurgu yaparak, "Şiiri derginin kapağına taşımaya karar verdik. Çünkü askerlerimiz Afrin'e girmişlerdi. Afrin ile ilgili bir şey yapmamız gerekiyordu. Bunu en güzel ifade edecek şey de bence bu şiirdi. Çünkü 1937'ye kadar biz Hatay'da bazı sorunlar yaşadık. Hatay o yıllarda, İskenderun Eyaleti ya da İskenderun Sancağı adı altında, Fransızlarla yapılan anlaşma çerçevesinde müstakil bir ildi. Cemil Meriç de orada yaşıyordu. Afrin, Hatay, İskenderun, Reyhanlı'nın da içinde olduğu bölgenin tamamı bir merkeze bağlıydı ve bir arada yaşanıyordu. Bize ait olan ve Türkçe konuşulan bir yerdi. Cemil Meriç, Halep'e kadar bu coğrafyayı gezen, bilen ve orada yaşayan biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

1830'lu yıllarda çizilmiş bir haritaya da kapakta yer verdiklerini kaydeden İlbak, "Hem bu coğrafyanın bize olan aidiyetini hem bu coğrafyayla ilişkilere vurgu yapabilmek amacıyla, bu şiirin gündeme getirilmesi gerektiği yönünde bizde bir kanaat oluştu. Bu nedenle de şiiri ve haritayı kapağa taşıdık. Buralar bizim gönül coğrafyamızdı. Bu coğrafyanın bir şekilde işlenmesi gerekiyordu. Bizim orada oluşumuzun bir meşruiyeti vardı. Orada bize saldıran bir terör örgütü vardı. Buna karşı bizim de buranın bize aidiyetini belirtmeliydik." diye konuştu.

Genel Yayın Yönetmeni İlbak, dergi yayımlandıktan sonra okuyucuların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

"İki yüzlülük tarih boyunca kötülük çiçeklerinin besin kaynağı olmuştur. İyiler görevini yapmadığı sürece kötülük çiçekleri çoğalacak ve kanla beslenmeye devam edecektir. Merhamet çiçekleri göğersin diye Afrin'de olmak gerek. Sınır boylarındaki şehirlerimize, sokaklarımıza, pazar yerlerine, evlerimize, camilerimize, okullarımıza füzeler düşmesin, çocuklarımız, insanlarımız, savaştan kaçan komşularımız ölmesin diye ve Afrin’de silahlandırılan teröristler daha da çoğalmasın, tıraş edilen DEAŞ’lı, PKK,PYD'li kiralık katiller palazlanmasın ve insanlar insanca yaşasın diye, sınır ötesine geçen erinden komutanına, istihbarat personeline tüm kardeşlerimizi dualarla kucaklıyoruz."

- Afrin

Dergide yer verilen, Cemil Meriç'in şiiri şöyle:

"Afrin"

Kışın rüzgârları tehdit ederdin

Sevahil darbe-i mevcinle inlerdi

Kaçardı irtiaşla savletinden.

Ve gâhî kahrını teşdîd ederdin

Sürüklerdin reh-i azminde evler.

Yıksan bin hanumanı bugün

Amik halkına yeni bir mezar eşsen

Ve göklere yücelip, yıldızlarla öpüşsen

Tokatlasan o mağrur, haşin güneş sultanı

Yine bir gün tabiat o şahlanan başına

Yenilmez kudretinden kırılmaz bir gem takar

Yine bir gün ufkunda gam şimşekleri çakar

Bir uyuşukluk çöker dalgalanan başına

Kumları fistolayan, sahili oyalayan

Uslu, sessiz, çekingen küçük bir su olursun,

Böyle şahlanma Afrin, çarçabuk yorulursun

Yaz, tembellik aşılar damarlarına, aman!

(Reyhanlı 1935)

 



İlgili Konular cemil meriç Afrin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kültür Sanat Haberleri
Cemil Meriç 83 yıl önce Afrin için şiir yazmış
Cemil Meriç 83 yıl önce Afrin için şiir yazmış

Türk yazar, çevirmen ve fikir adamı Meriç'in "1935'te Afrin" adlı şiir yazdığı ortaya çıktı
Türkçe'nin 12 Uluslararası Şiir Şöleni nde ödül Tataristan'ın
Türkçe'nin 12. Uluslararası Şiir Şöleni’nde ödül Tataristan'ın

Kazakistan’nın Türkistan şehrinde yapılan ‘Türkçe'nin 12. Uluslararası Şiir Şöleni’nde Süleyman Baykara ödülünü Tataristanlı şair-yazar Ramis Aymet aldı
TDV İsl m Ansiklopedisi yeni adresinde test yayınında
TDV İslâm Ansiklopedisi yeni adresinde test yayınında

TDV İslâm Ansiklopedisi artık elektronik ansiklopedi olma yolunda ilerliyor ve bunun ilk adımı olarak yeni arayüzüyle, yeni adresinde test yayınına başladı
Selma Elhan Ebru teslimiyeti öğretir
Selma Elhan: Ebru teslimiyeti öğretir

İbrahim Ethem Gören, ebrucu Selma Elhan ile ebruculuğu, ebru sanatı ve ebrudan anladıkları üzerine hasbihal etti.
Türkiye deki göçmenlere 19 bin öğretmenle eğitim veriliyor
Türkiye’deki göçmenlere 19 bin öğretmenle eğitim veriliyor

İLKE Derneği’nde göçmenlerin eğitimi ile ilgili bir sunum yapan Araştırmacı İpek Coşkun, Türkiye’de 608 bin göçmen öğrencinin 19 bin öğretmenden eğitim aldığını söyledi.
Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi açıldı
Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel statüsüne alınan, mezuniyet belgeleri, Arapça harfli daktilo ve ilk cübbeler gibi birçok tarihi objenin sergilendiği AÜ Tarihi Müzesi'nin açılışı yapıldı
Okuma Kültürü Çalıştayı Çağrısı
Okuma Kültürü Çalıştayı Çağrısı

Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı’nda okuma kültürünün oluşmasında etkili olan süreç ve etkinlikler ele alınacak
4 Üsküdar Kitap Fuarı' açılışına büyük ilgi
'4. Üsküdar Kitap Fuarı' açılışına büyük ilgi

Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla açılan "4. Üsküdar Kitap Fuarı" okurla buluştu
Sultan Abdülhamid İslam dünyasında aktif olmayı kendisine şiar edinmişti
Sultan Abdülhamid İslam dünyasında aktif olmayı kendisine şiar edinmişti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta konuştu
Teoman Duralı quot Adanmış Ömürler quot in konuğu oldu
Teoman Duralı "Adanmış Ömürler"in konuğu oldu

Bu yıl "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne de değer görülen Prof. Dr. Duralı Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Adanmış Ömürler" söyleşisine konuk oldu.
Sekiz asırlık Kur'an Tokat Müze'sinde sergileniyor
Sekiz asırlık Kur'an Tokat Müze'sinde sergileniyor

Tokat Müzesi'nde sergilenen 8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Ahmet Kabaklı vefatının 17 yılında mezarı başında anıldı
Ahmet Kabaklı vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı

Eyüpsultan Mezarlığı'nda Kuran tilaveti ile başlayan törene, Kabaklı'nın ailesi, sevenleri ve öğrenciler katıldı
Konya'da 253 tarihi eser restore edildi
Konya'da 253 tarihi eser restore edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında 253 tarihi eseri restore etti
Altın Hilal Film Festivali' Avrupa'yı buluşturuyor
'Altın Hilal Film Festivali' Avrupa'yı buluşturuyor

İsviçre İslam Toplumu tarafından düzenlenen Altın Hilal Film Festivali'nde, amatör sinemacılar bir araya gelirken, dram ve belgesel türündeki kısa filmler de farklı dallarda ödüllendiriliyor.
Mehmet Akif ilk kez Devlet Tiyatroları sahnesinde
Mehmet Akif ilk kez Devlet Tiyatroları sahnesinde

Devlet Tiyatroları İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ilk kez tiyatro sahnesine taşıyacak
Boşnak sanatçıdan Türkçe-Arapça albüm Ya Rasulallah Sana
Boşnak sanatçıdan Türkçe-Arapça albüm: Ya Rasulallah Sana!

Bosna Hersek’te: bir adım öte Balkan coğrafyasında ilk defa Türkçe-Arapça bir albüm hazırlandı: “Ya Rasulallah Sana”. İbrahim Ethem Gören, albümün yapımcısı, musiki, oyuncu ve hat ustası Namık Caferağa ile geleneksel sanatlar, müzik çalışmaları ve albümü üzerine hasbihal etti

Haberler

ABD’den Afrin’e geçen PYD/PKK'lılar hakkında 'kaçamak' cevap
ABD den Afrin e geçen PYD PKK'lılar hakkında 'kaçamak' cevap

Afrin'deki PYD/PKK sığınaklarından Kızılhaç yardımı çıktı
Afrin'deki PYD PKK sığınaklarından Kızılhaç yardımı çıktı

BM raporunda Afrin çarpıtması
BM raporunda Afrin çarpıtması

Afrin'deki operasyonu protesto hazırlığındaki 40 kişiye gözaltı
Afrin'deki operasyonu protesto hazırlığındaki 40 kişiye gözaltı

Afrin'de bir köy daha PYD/PKK'dan kurtarıldı
Afrin'de bir köy daha PYD PKK'dan kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin dediğimiz anda bu millet hazır

Afrin şehidi Bilal Akpınar'ın vasiyeti yerine getirilecek
Afrin şehidi Bilal Akpınar'ın vasiyeti yerine getirilecek

Paşayeva'dan Batı'ya Afrin eleştirisi
Paşayeva'dan Batı'ya Afrin eleştirisi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 