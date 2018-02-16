Edirne'de 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda dÃ¼zenleme

Ã‡ankÄ±rÄ± Ã–zel Harekat Polis EÄŸitim Merkezi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe baÄŸlÄ± 4 ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kuruldu. DoÄŸrudan merkeze baÄŸlÄ± taÅŸra teÅŸkilatÄ± olarak Trabzon, Malatya, Ä°zmir ve Konya'da Ã–zel Harekat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klere baÄŸlÄ± dÃ¶rder ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±