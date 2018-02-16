Kırgızistan’da Ak Kalpak ithalatı yasağı önerisi

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Kırgızların milli baş giyimi olan Ak Kalpak’a kültür statüsü vererek onun yurt dışından ithalatını yasaklamayı önerdi.
İlgili karar tasarısı kamu müzakerelerine sunuldu.
Kültür Bakanlığı’nda, önerinin amacının milli geleneklerin desteklenmesi, Kırgız halkında milli kültüre yönelik gurur duygusu geliştirmek ve milli değerlerin geniş çaplı propagandası olduğu belirtildi.
Karar tasarısına eklenen açıklama yazısında, “Son zamanlarda, milli baş giyimine karşı saygısızlık gibi bir dizi olumsuz olay vuku buluyor. Özel girişimciler komşu ülkelerden kalitesiz sentetik materyalden hazırlanmış Ak Kalpaklar getiriyor ve bu yabancı misafirlerin hakiki Ak Kalpak’a dair algısını olumsuz etkiliyor.” denildi.
Bu nedenle Ak Kalpakların yurt dışından getirilmesinin yasaklanması önerildi.
Kaynak: QHA
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Kırgızistan Kültür Bakanlığı, milli sembol olan Ak Kalpakların ülkeye yurt dışından getirilmesinin yasaklanmasını teklif etti.
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