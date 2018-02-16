16:07, 16 Åžubat 2018 Cuma

Tacikistanâ€™da demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilecek





Tacikistan'da Ã¼lke yararÄ±na katkÄ±da bulunanlara verilmek Ã¼zere yeni bir demokrasi Ã¶dÃ¼lÃ¼ tesis edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tacikistan Devlet BaÅŸkanÄ± Rahmanâ€™Ä±n Ã¼lkesinde demokrasinin yerleÅŸmesine katkÄ±da bulunmasÄ± Ã¼midiyle yeni bir devlet Ã¶dÃ¼lÃ¼ tesis ettiÄŸi belirtildi. "Millet Lideri - Ä°mamali Rahman" adlÄ± Ã¶dÃ¼l demokrasinin geliÅŸimine Ã¶zel katkÄ±da bulunan Tacikistan ve yabancÄ± Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na verilecek. Ã–dÃ¼l Tacikistanâ€™da " Ulusun Lideri - BarÄ±ÅŸ ve Milli BirliÄŸin Kurucusu" yasasÄ±nÄ± esas alarak tesis edildi. Bu yasa, bu Ã¶dÃ¼lÃ¼n yanÄ± sÄ±ra "Ulusun Lider" madalyonu, mÃ¼zesi, kÃ¼tÃ¼phanesi ve arÅŸivinin oluÅŸturulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Tacik muhalifler ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± savunucularÄ± tarafÄ±ndan Tacik lider, Ã¼lkesinde otoriter rejim kurmakla eleÅŸtiriliyor. Â

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