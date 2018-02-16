16:24, 16 Åžubat 2018 Cuma

Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±ma lodos engeli





Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sÃ¼rdÃ¼ren lodos, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara neden oluyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HÄ±zÄ± zaman zaman 40 kilometreye ulaÅŸan lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 11 ÅŸilep ve tanker, TekirdaÄŸ sahiline demirledi. Bu arada lodos, balÄ±kÃ§Ä±larÄ± da olumsuz etkiledi. Ava Ã§Ä±kmak iÃ§in hazÄ±rlanan balÄ±kÃ§Ä±lar, lodos nedeniyle denize aÃ§Ä±lamadÄ±. Meteoroloji yetkilileri lodosun pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini belirterek, vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

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