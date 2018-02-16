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HSK'dan 17 hakim ve savcÄ±yÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alma kararÄ±
HSK'dan 17 hakim ve savcÄ±yÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alma kararÄ±

HSK 2. Dairesi, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 17 hakim ve savcÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmasÄ±na karar verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK), FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) ile iltisak ve mÃ¼nasebeti nedeniyle 17 hakim ve savcÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

HSK BaÅŸkanvekili Mehmet YÄ±lmaz, makamÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kararÄ±n cumhuriyet savcÄ±lÄ±klarÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar ile disiplin soruÅŸturmalarÄ±ndaki tanÄ±k ifadeleri ve ByLock yazÄ±ÅŸma iÃ§erikleri doÄŸrultusunda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°ddialarla ilgili mÃ¼fettiÅŸler gÃ¶revlendirdiklerini belirten YÄ±lmaz, "MÃ¼fettiÅŸler, yakÄ±n zamanda araÅŸtÄ±rmayÄ± tamamladÄ±ktan sonra Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince Genel Kurul bu kiÅŸilerin meslekten ihraÃ§ edilip edilmemesi konusunda gerekli kararlarÄ± verecek." dedi.

AÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan hakim ve savcÄ±larÄ±n 6'sÄ±nÄ±n kimliklerini baÅŸkalarÄ±na ait ByLock yazÄ±ÅŸma iÃ§eriklerinden belirlediklerini anlatan YÄ±lmaz, diÄŸerlerinin de cumhuriyet savcÄ±lÄ±klarÄ±ndan gelen bilgiler doÄŸrultusunda saptandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

YÄ±lmaz, "HSK'nÄ±n FETÃ– ile iltisaklÄ± hakim savcÄ±larla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanmÄ±ÅŸ deÄŸil. GÃ¼Ã§lÃ¼, inandÄ±rÄ±cÄ±, kanaat verici bilgiler geldikÃ§e HSK, bunlarÄ±n doÄŸruluÄŸu hakkÄ±nda da gerekli araÅŸtÄ±rmalarÄ± yaparak hÄ±zla adÄ±mlarÄ±nÄ± atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynÄ± ÅŸekilde devam edecek." diye konuÅŸtu.

Daha Ã¶nce oluÅŸturulan KHK bÃ¼rosunda gÃ¶revli tetkik hakimleri ve HSK mÃ¼fettiÅŸlerinin Ã¶zveriyle Genel Kurul'a sÄ±hhatli bilgiler ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba sarfettiÄŸini belirten YÄ±lmaz, Genel Kurulun da tereddÃ¼t etmeden ve gecikmeden gerekli kararlarÄ± alÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

MAHKEME KARARINA Ä°NGÄ°LÄ°ZCE BAÅžLIK SORUÅžTURMASI

FETÃ–'nÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±nda da bazen toplumu ilgilendiren, toplumda bazÄ± rahatsÄ±zlÄ±klara sebep olan uygulamalarla ilgili de aynÄ± refleksi gÃ¶sterdiklerini dile getiren YÄ±lmaz, "Ã–rnek verecek olursak bir mahkeme hakiminin kararÄ±na Ä°ngilizce baÅŸlÄ±k aÃ§tÄ±ÄŸÄ± hususunda sosyal medyada haberler yer aldÄ±. Tepkiler oldu. HSK bu konuda da hÄ±zla hareket edip konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nden inceleme, soruÅŸturma izni verdi. Orada da mÃ¼fettiÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra raporlarÄ±nÄ± HSK 2. Daireye sunacaklar. Daire rapor doÄŸrultusunda deÄŸerlendirme yaparak gerekli kararÄ± verecek." ifadelerini kullandÄ±.

Toplumun ve bireylerin yaÅŸamlarÄ±nÄ± gÃ¼vence iÃ§inde sÃ¼rdÃ¼rmek istediÄŸini, haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼vencenin ise baÄŸÄ±msÄ±z mahkemeler olduÄŸunu vurgulayan YÄ±lmaz, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"O halde mahkemeler tarafsÄ±z, baÄŸÄ±msÄ±z, her tÃ¼rlÃ¼ kuÅŸkudan uzak ve saygÄ±n olmalÄ±. Toplum ve birey ancak bu inanÃ§ ve gÃ¼venle yaÅŸamlarÄ±nÄ± rahatÃ§a sÃ¼rdÃ¼rebilir, haksÄ±zlÄ±klar karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¼ven ve huzur iÃ§inde olabilir. Hakim ve adalet mensuplarÄ± da bu sorumluluklarÄ±nÄ±n bilinci iÃ§inde gÃ¶rev yapmalÄ±. Hakim Ã¶zel ve resmi yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ± mesleÄŸin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yaraÅŸÄ±r ÅŸekilde dÃ¼zenlemeli. Hakim konuÅŸmasÄ±, giyinmesi, davranÄ±ÅŸlarÄ±yla toplumun gÃ¼ven ve saygÄ±sÄ±nÄ± kazanmalÄ±, hangi koÅŸullar olursa olsun daima tarafsÄ±z kalmalÄ±, gÃ¼ven ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde yitirmemeli. BugÃ¼n adalet mensuplarÄ±nÄ±n bu gerÃ§eklerin bilincinde gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ±na yÃ¼rekten inanÄ±yorum. TÃ¼rk milleti de inansÄ±n. HalkÄ±n gÃ¼venini ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkileyecek, bu milletin Ã¶z deÄŸerlerine saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erecek bir davranÄ±ÅŸa TÃ¼rk yargÄ±sÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde izin vermeyecektir. Kendi iÃ§inden bu saygÄ±nlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± gelecek davranÄ±ÅŸlarÄ± da en ÅŸiddetli ÅŸekilde mÃ¼eyyidelendirecektir."



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